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Burdur'un ilk kadın valisi göreve başladı

BURDUR'un ilk kadın valisi Tülay Baydar Bilgihan, kente gelerek göreve başladı. Vali Bilgihan, "Doğanın, tarihin, kültürün, eğitimin, tarım ve sanayinin kenti olan bu kadim ve güzel şehre hizmet edecek olmanın onuru, gururu ve mutluluğu içerisindeyim" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 25 Eylül 2024 16:30, Son Güncelleme : 25 Eylül 2024 16:31
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Burdur'un ilk kadın valisi göreve başladı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Burdur Valisi olarak atanan Tülay Baydar Bilgihan, valiliğe gelişinde kent protokolü tarafından karşılandı. Kentin ilk kadın valisi olan Tülay Baydar Bilgihan, tören mangasını selamladıktan sonra karşılamada bulunanlarla tokalaştı.

Vali Bilgihan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın takdir ve tensipleriyle 19 Eylül 2024 tarihi itibarıyla atanmış olduğum Burdur Valiliği görevine, bugün itibarıyla başlamış bulunuyorum. Öncelikle beni bu şerefli göreve layık gören Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Sayın İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'ya saygı ve şükranlarımı arz ediyorum. Bu toprakları bizlere vatan kılan Başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanı uğruna canlarını feda etmiş şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, yaşayan gazilerimize sağlık ve afiyetler diliyorum" diye konuştu.

Görevi devraldığı Türker Öksüz başta olmak üzere kentte görev yapmış valilere hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Vali Bilgihan, "Doğanın, tarihin, kültürün, eğitimin, tarım ve sanayinin kenti olan bu kadim ve güzel şehre hizmet edecek olmanın onuru, gururu ve mutluluğu içerisindeyim. Kendine has kültürü ve folkloru ile Teke Yöresinin kadim şehri olarak antik kentleri ve önemli kültür varlıkları, kurtuluş mücadelesindeki göz ardı edilemez rolü ile geçmişten aldığı köklü mirası; güçlenen tarım ve hayvancılık potansiyeli, mermeri ve dünyaca ün yapmış doğaltaş sanayisi, eğitim alanındaki artan kapasitesi ile geleceğe taşıyan ve taşıyacak marka bir şehir olma yolunda ilerleyen Burdur'a hizmet edecek olmak, benim için büyük bir onur olmakla birlikte çok önemli bir sorumluluğu da beraberinde getirmektedir" ifadelerini kullandı.

Görevde bulunacağı süre içerisinde önemli ve güzel işlere imza atma gayreti içinde olacağını aktaran Vali Bilgihan, "Bu görev ve sorumluluk bilinci içerisinde, zaman mefhumu gözetmeksizin, hukuk, adalet ve hakkaniyet ölçülerine sıkı sıkıya bağlı, hesap verebilen, toplumun tüm kesimlerini kucaklayabilen, katılıma açık ve şeffaf bir yönetim anlayışını ortaya koyacak; 'Şehrimiz önceliğimizdir' diyerek, Burdur'a, hizmet etme duygu ve anlayışı ile hareket edeceğiz. Başta şehit ailelerimiz ve gazilerimiz olmak üzere devletimizin desteğine ve şefkatine en fazla ihtiyaç duyan; kimsesiz ve yetim çocuklarımız, engelli ve yaşlı vatandaşlarımızla yani kısacası ihtiyaç sahibi her bir vatandaşımızla bizleri daha çok bir arada göreceksiniz" dedi.

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