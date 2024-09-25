Çocukların kavgasına aileler karıştı: Baba öldü, oğlu ağır yaralandı

Yenimahalle'de M.N.A (13) ile ismi öğrenilemeyen aynı yaştaki arkadaşı henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

Tartışmanın ardından M.N.A, durumu babası Mustafa A'ya (45) bildirdi. Mustafa A, M.N.A'yı da yanına alarak oğlunun tartıştığı çocuğun evine gitti.

Burada Mustafa A. ile diğer ailenin üyelerinden H.I. ve A.I'nın tartışması kavgaya dönüştü. Bu sırada A.I, Mustafa A. ve oğlu M.N.A'yı bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Baba Mustafa A'nın hayatını kaybettiği, oğlu M.N.A'nın ağır yaralandığı belirlendi.

Polis, şüphelileri akrabalarının evinde yakaladı.