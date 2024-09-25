TBMM Başkanı Kurtulmuş, Putin ile görüştü
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 25 Eylül 2024 18:57, Son Güncelleme : 25 Eylül 2024 19:27
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya'nın başkenti Moskova'da temaslarına devam ediyor. Bugünkü temasları kapsamında Rusya parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin ile bir araya gelen Kurtulmuş, daha sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Kurtulmuş, görüşmeye ilişkin paylaşımında, "Sayın Vladimir Putin'e, nazik kabulleri dolayısıyla teşekkür ediyor, ziyaretimizin Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlenmesine vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.