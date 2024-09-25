Gaziantep'te rüşvet iddiasıyla bir avukat tutuklandı
Gaziantep'te terör dosyalarındaki usulsüzlüğe ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 1 avukat tutuklandı, 2 avukat adli kontrolle serbest bırakıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Eylül 2024 22:57, Son Güncelleme : 25 Eylül 2024 23:04
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör dosyalarıyla yetkili 2. Ağır Ceza Mahkemesinin, evrakta sahteciliğe ilişkin yaptığı suç duyurusu üzerine yürütülen soruşturma sürüyor.
Rüşvet karşılığında terör dosyalarında hakimin bilgisi dışında mühür basılarak sahte evrak hazırlanmasına yönelik katip M.C.K'nin 16 Eylül'de tutuklandığı soruşturma kapsamında, savcılıkça avukatlar Ö.A. ve B.Ş. ile kardeşi U.Ş'nin ifadesi alındı.
Tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Ö.A, "rüşvet vermek" suçundan tutuklandı. Diğer 2 avukat ise yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.