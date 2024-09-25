Süper Lig'de 7'nci haftanın hakemleri belli oldu
SÜPER Lig'in 7'nci haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 25 Eylül 2024 19:47, Son Güncelleme : 25 Eylül 2024 19:48
Süper Lig'in 7'nci haftasında oynanacak maçlar ve görev yapacak hakemler şu şekilde:
CUMA
20.00 Sivasspor - Başakşehir: Çağdaş Altay
CUMARTESİ
16.00 Samsunspor - Göztepe: Mehmet Türkmen
19.00 Galatasaray - Kasımpaşa: Oğuzhan Çakır
19.00 Alanyaspor - Rizespor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
PAZAR
16.00 Trabzonspor - Konyaspor: Halil Umut Meler
16.00 Eyüpspor - Gaziantep FK: Arda Kardeşler
19.00 Antalyaspor - Fenerbahçe: Cihan Aydın
19.00 Bodrum FK - Adana Demirspor: Turgut Doman
PAZARTESİ
20.00 Kayserispor - Beşiktaş: Atilla Karaoğlan