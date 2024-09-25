THY, Beyrut seferlerini 5 gün iptal etti

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını arttırması nedeniyle THY, 26-27-28-29 ve 30 Eylül'de Beyrut'a yapacağı seferleri iptal etti. Havayolu şirketi uzun zamandır bu ülkeye sadece gündüz uçuşları gerçekleştiriyordu.