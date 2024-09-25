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Polis ekibine silah çekip tehditler savurmuşlardı: Tekrar gözaltına alındılar

Kastamonu'nun Cide ilçesinde polis ekibine silah çekip tehditler savurduktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 2 şahıs, itiraz üzerine yeniden gözaltına alındı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 25 Eylül 2024 23:35, Son Güncelleme : 25 Eylül 2024 23:36
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Polis ekibine silah çekip tehditler savurmuşlardı: Tekrar gözaltına alındılar

Olay, dün gece saatlerinde Cide ilçesi Bartın-İnebolu karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine liman bölgesine gitti. İhbar yerinde bulunan T.D. ve M.E.D., olay yerine giden polis ekibine bilinmeyen sebeple mukavemet gösterdi. Çıkan arbede sırasında şahıslardan birisi polis ekiplerine silah çekerken, bir diğeri ise 'seni yazdım' diyerek tehdit etti. Daha sonra bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine giden polis ekipleri tarafından T.D. ve M.E.D. gözaltına alındı. Şahısların çıkarttığı arbede sırasında çıkan olayda polis memurları M.H.M., G.M.D. ve S.G. vücutlarının çeşitli bölgelerinden aldıkları darbelerle hafif şekilde yaralandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şahısların serbest bırakılmasının ardından Cumhuriyet savcılığı tarafından karara itiraz edildi. İtirazın ardından şahıslar hakkında yeniden gözaltı kararı verildi. Polis ekiplerince T.D. ve M.E.D., yeniden gözaltına alındı. Cide Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen T.D. ve M.E.D., Cide İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şahısların işlemlerinin ardından yeniden adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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