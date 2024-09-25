Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 puanla başladı
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Yunan temsilcisi PAOK'u 3-1 yendi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 25 Eylül 2024 23:57, Son Güncelleme : 26 Eylül 2024 00:02
UEFA Avrupa Ligi'nde yeni formatın ilk haftasında Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Yunan takımı PAOK ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar ilk yarısı 0-0 sona eren mücadeleden 3-1'lik skorla galip ayrıldı.
Galatasaray, Avrupa Ligi'nin 2. haftasında 3 Ekim'de Letonya temsilcisi RFS'ye konuk olacak.