Muğla merkezli suç örgütü operasyonu: 14 gözaltı
Muğla merkezli 4 ilde elebaşılığını Ahmet Tanyel'in yaptığı "Yılmazlar" organize suç örgütüne yönelik "Kuyu-29" operasyonu düzenlendi. Operasyonda organize suç örgütü üyesi 14 şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla merkezli 4 ilde elebaşılığını Ahmet Tanyel'in yaptığı "Yılmazlar" suç örgütüne yönelik düzenlenen "Kuyu-29" operasyonunda 14 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Muğla merkezli 4️ ilde elebaşılığını Ahmet Tanyel'in yaptığı "Yılmazlar" Organize Suç Örgütüne yönelik Jandarma tarafından "KUYU-29" operasyonu düzenlendi❗️Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 26, 2024
Operasyon sonucu organize suç örgütü çökertildi. Örgüt üyesi 1️4️ şüpheli yakalandı❗️
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim. pic.twitter.com/0QjnHmcbsB
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu Muğla merkezli Trabzon, Antalya ve İzmir'de elebaşılığını Ahmet Tanyel'in yaptığı "Yılmazlar" suç örgütüne yönelik "Kuyu-29" operasyonları düzenlendi.
Düzenlenen operasyon sonucu 14 şüpheli yakalanırken, şüphelilerin Muğla'nın Menteşe ilçesinde faaliyet gösteren işletmelere yönelik baskı ve cebir kullanarak; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten yaralama, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, 6136 sayılı kanuna muhalefet ve nitelikli yağma suçlarını işledikleri tespit edildi.
Operasyon sonucu; 2 ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği muhtelif miktarda uyuşturucu madde, çok sayıda cep telefonu, senet, ruhsat, plaka, POS cihazı ve hard disk ele geçirildi.