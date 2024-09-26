Bakan Şimşek reyting kuruluşlarıyla buluştu
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 79. BM Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'ta, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının üst düzey yetkilileri ile bir araya geldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Eylül 2024 08:57, Son Güncelleme : 26 Eylül 2024 09:01
New York temasları kapsamında yatırımcı toplantıları ve görüşmeleri gerçekleştiren Şimşek, temaslarının 3. gününde, Standard & Poor's (S&P) ve Moody's'in üst düzey yetkilileri ile görüştü.
Toplantıya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan da katıldı.
Toplantılarda Şimşek'in, ekonomi programındaki son dönem gelişmelerine, özellikle de kamu maliyesi alanındaki önceliklerine değindiği öğrenildi.
Bakan Şimşek, New York'taki yatırımcı toplantıları ve görüşmelerini tamamladı.