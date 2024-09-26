Bakan Şimşek reyting kuruluşlarıyla buluştu

New York temasları kapsamında yatırımcı toplantıları ve görüşmeleri gerçekleştiren Şimşek, temaslarının 3. gününde, Standard & Poor's (S&P) ve Moody's'in üst düzey yetkilileri ile görüştü.

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