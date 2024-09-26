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İstanbul Finans Merkezi'yle ilgili yeni karar

İstanbul Finans Merkezi'ndeki faaliyet gösteren katılımcılar, 2025 yılından itibaren yabancı para birimleriyle defter tutabilecek. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğ, Türkiye'nin finansal altyapısını daha verimli bir hale kavuşturmayı ve sürdürülebilir finans ortamının tesisine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Eylül 2024 09:32, Son Güncelleme : 26 Eylül 2024 09:33
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İstanbul Finans Merkezi'yle ilgili yeni karar

İstanbul Finans Merkezi'nde (İFM) faaliyette bulunan katılımcılar defter tutma işlemlerini 2025 yılından itibaren yabancı para birimleriyle yapabilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle İFM'de faaliyette bulunan katılımcıların yabancı para birimleriyle defter tutabilmelerine imkan sağlandı.

AMAÇ SÜRDÜRÜLEBİLİR FİNANS ORTAMINA KATKI

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, Türkiye'nin finansal altyapısının daha verimli bir yapıya kavuşturulması, küresel ve bölgesel sürdürülebilir finansal ortamın tesisine katkı sağlanması amacıyla kurulan İFM, kurulduğu günden bu yana farklı nitelikte pek çok finansal kuruluşu bünyesinde bulundurmaya başladı.

Bu kapsamda söz konusu vizyonu sürdürebilmek adına İstanbul Finans Merkezi Kanunu'nun 7'nci maddesiyle bölgedeki katılımcıların yabancı para birimiyle defter tutulabilmeleri hususunda bakanlığa düzenleme yetkisi verilmişti.

Bölgedeki finansman ve yatırım olanaklarını geliştirerek İFM'nin ekonomik büyümeye daha fazla katkı sağlamasını amaçlayan Bakanlık, 7412 sayılı Kanun ile kendisine verilen yetkiyi kullanarak burada faaliyette bulunan katılımcıların yabancı para birimiyle defter tutabilmelerini sağlayan düzenlemeyi söz konusu tebliğle yaptı.

UYGULAMA 2025'TE BAŞLAYACAK

Düzenlemeyle bölgede münhasıran finansal hizmet ihracı veya transit ticaret faaliyetinde bulunan katılımcılar, isteğe bağlı olarak defter kayıtlarını 2025'ten itibaren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca günlük olarak kuru belirlenen herhangi bir yabancı para birimiyle tutabilecekler.

Ayrıca bu faaliyetlerin dışında bölgede veya dışında başkaca faaliyetleri bulunan katılımcılardan, bölgedeki şubelerine yönelik defter kayıtlarını yabancı para birimiyle tutabilmeleri hususunda da aynı tebliğde ayrıntılı açıklamalara yer verildi.

Böylelikle, geniş yelpazede kurum ve kuruluşları bünyesinde barındırarak canlı ve etkin bir finansal kümelenme bölgesi olma amacı taşıyan İFM'nin bu vizyonuna katkı sağlanması ve yabancı para birimiyle defter tutulma imkanı sağlanarak bölgeye daha farklı nitelikte ve küresel ölçekte katılımcıların gelmesi amaçlanıyor.

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