Terör örgütünün TSK'ya sızma şifreleri: 8-9-0-7

FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları soruşturma bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında örgüt üyesi olduğu belirlenen kapatılan Gülhane Tıp Akademisi doktorlarından Ömer T. gözaltına alındı.

43 yaşındaki örgüt üyesi, 1995 yılında örgüt üyeleriyle tanıştıktan sonra FETÖ'nün mahrem yapılanmasına katıldığını belirterek etkin pişmanlık yasasından faydalanmak istedi.

PARALEL MUAYENE

Ağabeyi Atilla T. Tunceli İl Jandarma Komutanı olarak görev yaparken tutuklanan, örgüt tarafından "Abdullah" kod adı verilen zanlı, 1993 yılında Konya'da Dumlupınar ortaokulda okurken okulda başarılı bir öğrenci olduğu için FETÖ'nün kendisine temas sağladığını, yapıya ait içerisinde üniversite öğrencilerinin bulunduğu eve gitmeye başladığını anlattı.

Burada Fetullah Gülen'e ait vaazların dinletilip kitapların okutulduğunu belirten Dahiliye uzmanı Ömer T. "Ben Askeri Lisede okumak istiyordum. Kaldığım yapıya ait eve gelen son sınıf tıp öğrencisi, düz taban olup olmadığımıza baktı, göğüs kafesimi kontrol etti, renk körü olup olmadığımıza baktı.

Askeri liseye girmeme engel olacak herhangi bir sağlık problemim olup olmadığını kontrol etti. Daha öncesinde eve ilk gittiğimiz zamanlarda kişisel bilgilerimizi de almıştı" dedi.

GÜLEN KOL SAATİ HEDİYE ETMİŞ

1995 yılında askeri liseye başladıktan sonra mahrem imamlarla hafta sonları görüştüğünü, belirten Ömer T. üçüncü sınıftan dördüncü sınıfa geçerken askeri lisede birinci olduğunu, ödül olarak da Fetullah Gülen'i ziyaret için Altunzade de bulunan binaya götürüldüğünü anlattı.

Burada Fetullah Gülen ile görüştüğünü ve kendisini Gülen'in tebrik ettikten sonra Swiss Quartz marka saat hediye ettiğini anlatan Ömer T. Gülen ile birlikte yemek yediklerini söyledi.

Mezun olduktan sonra da Gülhane Askeri Tıp Akademisi'ni kazandığını belirten itirafçı, burada da mahrem imamlarla görüşmeye devam ettiğini vurguladı.

ŞİFRE : "8-9-0-7"

Ömer T.'nin itiraflarında FETÖ'nün TSK'ya nasıl eleman kazandırdığının detayları da ortaya çıktı. Örgüt üyesi, 2009 yılı içerisinde Hava Astsubay Hazırlama Okulu öğrenci alımı görevi verildikten sonra İzmir'e giderken kendisini Bornova girişinde örgüt üyesi Naci isimli bir kişinin karşıladığını belirterek "burada Kuran-ı Kerime el bastırarak bana yemin ettirildi.

Bu okullara sakıncalı kişilerin girmemesi için yardımcı olup olamayacağımı sordu. Bende riske girmek istemeyeceğimi söyledim. Sami kod adlı örgüt üyesi, riskli olmadığını durumu ayarladıklarını, öğrenci tanıma kartın üst kısmında kare kod sistemi kurduklarını daha sonra bu kare kodun yırtılıp atılacağı şeklinde olduğunu söyledi.

Öğrenci sınav giriş kağıdında üst sağ kısmında barkod ve üzerinde rakamların bulunduğu bölümde, rakamların son üç hanesinin toplamının son rakamına göre kişi kategorisi yapıldığını ve bu üç rakamın toplamında 8-9-0-7 numarası olanların FETÖ üyesi kişiler olduğu, 5-6 olanların ise örgüt içerisinde olmayan kişiler olduğu belirtildi.

Sınava girecek öğrencilerin tanınma şeklini söyledi. Ancak ben komisyon içerisinde beş doktor ile görev aldım. Öğrenci sağlık mülakatında tamamen tıbbi bilgim ve birikimime dayanarak verdim. Hiç kimseyi ayırt etmedim" dedi.

MAHREM İMAMLARI DEŞİFRE ETTİ

Sami kod adlı mahrem imamla görüştükten sonra örgütün ne kadar güçlü ve tehlikeli olduğunu anladığını, bir daha kesinlikle bu şekilde görev almayacağını ve sadece doktorluğuna odaklanacağını kendisine söz verdiğini anlatan Ömer T. örgütün kul hakkından bahsettiğini ancak kendilerinin kul hakkı yediğini, günahı işlerken de kendilerinin kullanıldığını anladığını, 2010 yılındaki sınav komisyonuna mazeretle gitmeyerek bir daha da örgüt üyeleriyle görüşmediğini öne sürdü.

İtirafçı, 1995 yılından itibaren 10 yıl içerisinde kendisiyle ilgilenen mahrem imamlar ile görev yaptığı yerlerdeki örgüt üyesi isimleri de tek tek deşifre etti.

HALİT TURAN