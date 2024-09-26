Brent petrolün varil fiyatı 70,55 dolar

Cem Garipoğlu'nun mezarı açılıyor
Cem Garipoğlu'nun mezarı açılıyor
Asgari ücret 2025'te ne kadar olacak olacak?
Asgari ücret 2025'te ne kadar olacak olacak?
Bakan Şimşek: Dış finansmanda iki başarılı işlem yaptık
Bakan Şimşek: Dış finansmanda iki başarılı işlem yaptık
Rekabet Kurumu fındık piyasasını uyardı: Hızla yaptırım uygulanacak
Rekabet Kurumu fındık piyasasını uyardı: Hızla yaptırım uygulanacak
Lübnan'dan Türk vatandaşlar tahliye olacak mı? MSB'den açıklama
Lübnan'dan Türk vatandaşlar tahliye olacak mı? MSB'den açıklama
İngiliz devi HSBC'den yıl sonu için dolar/TL tahmini
İngiliz devi HSBC'den yıl sonu için dolar/TL tahmini
100 üniversite mezunundan ikisi beyin göçü yaptı: İlk tercih ABD
100 üniversite mezunundan ikisi beyin göçü yaptı: İlk tercih ABD
Depremzede öğrencilerin özel okullarda eğitim desteği tutarı belli oldu
Depremzede öğrencilerin özel okullarda eğitim desteği tutarı belli oldu
Erzincan'da hafif ticari araç tıra çarptı: 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Erzincan'da hafif ticari araç tıra çarptı: 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Bakanlık, konutta fahiş artış yapan emlakçılara geçit vermiyor
Bakanlık, konutta fahiş artış yapan emlakçılara geçit vermiyor
İçerik üreticilerine uygulanan vergileme imkanının kapsamı genişletildi
İçerik üreticilerine uygulanan vergileme imkanının kapsamı genişletildi
Kredi kartı şifrenizi tehdit eden tehlike! Infostealer yayılıyor
Kredi kartı şifrenizi tehdit eden tehlike! Infostealer yayılıyor
Freni patlayan kamyon 9 aracı ezdi
Freni patlayan kamyon 9 aracı ezdi
Fahiş zamda müteahhit oyunu!
Fahiş zamda müteahhit oyunu!
Bakan Şimşek reyting kuruluşlarıyla buluştu
Bakan Şimşek reyting kuruluşlarıyla buluştu
Motorinde fiyat artışı bekleniyor
Motorinde fiyat artışı bekleniyor
Tapuda konut satışlarındaki fiyat oyunu için düzenleme geliyor
Tapuda konut satışlarındaki fiyat oyunu için düzenleme geliyor
Ehliyet yenilemede 2 liralık çile! 12 bin TL cezası var
Ehliyet yenilemede 2 liralık çile! 12 bin TL cezası var
Portföy yönetimi sektörünün büyüklüğü 5,6 trilyon TL'yi aştı
Portföy yönetimi sektörünün büyüklüğü 5,6 trilyon TL'yi aştı
Sanayici 'parasını kurtarmak için' spotta mal bozduruyor
Sanayici 'parasını kurtarmak için' spotta mal bozduruyor
Isı yalıtımıyla her yıl 15 milyar dolarlık tasarruf sağlayabiliriz
Isı yalıtımıyla her yıl 15 milyar dolarlık tasarruf sağlayabiliriz
Türkiye'de hane halkı borçları azaldı
Türkiye'de hane halkı borçları azaldı
Bakan Şimşek'ten ABD'de 'yeni ilave vergi yok' mesajı
Bakan Şimşek'ten ABD'de 'yeni ilave vergi yok' mesajı
Elektrikli araçta tarihi rekor!
Elektrikli araçta tarihi rekor!
SPK, bir şirketin halka arzını onayladı
SPK, bir şirketin halka arzını onayladı
Bebeği çöpe annesi atmış: Anne ve ailesi gözaltına alındı
Bebeği çöpe annesi atmış: Anne ve ailesi gözaltına alındı
Tarla ile market arasında makas açıldı! Tarlada 8, markette 25 TL
Tarla ile market arasında makas açıldı! Tarlada 8, markette 25 TL
Şeyda Yılmaz'ı şehit eden şüphelinin ifadesine ulaşıldı
Şeyda Yılmaz'ı şehit eden şüphelinin ifadesine ulaşıldı
Bingöl'e atanan Türkiye Güzeli doktor göreve başlamadı
Bingöl'e atanan Türkiye Güzeli doktor göreve başlamadı
22 kez ceza yazılan motosikletle astsubayı şehit etti
22 kez ceza yazılan motosikletle astsubayı şehit etti
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Brent petrolün varil fiyatı 70,55 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 70,55 dolardan işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Eylül 2024 09:58, Son Güncelleme : 26 Eylül 2024 10:07
Yazdır

Dün 74,66 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 73,02 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.16 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,4 azalarak 70,55 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 67,23 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, Libya'daki arz kesintilerine ilişkin endişelerin azalması ve Çin'in son ekonomik teşvik planlarına rağmen talep kaygılarının devam etmesiyle düştü.

Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisi tarafından atanan hükümet, Merkez Bankasının yönetimi konusunda yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle geçen ay tüm petrol sahaları, limanlar ve kurumlarda "mücbir sebep" ilan ettiğini, üretimin ve ihracatın durdurulması kararı aldığını bildirmişti.

Dün, Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu, Temsilciler Meclisi ve Trablus'taki Devlet Yüksek Konseyi temsilcilerinin Merkez Bankasına atanacak başkan ve yardımcısı konusunda anlaştığını açıkladı.

Ülkede istikrarın sağlanmasıyla petrol üretiminin tekrar normal seviyelere döneceği beklentisi fiyatların düşüşünde etkili oluyor.

Dünyanın en çok petrol ithal eden ülkesi Çin'de açıklanan teşvik planının ekonomiyi desteklemekte yetersiz kalacağı ve Çin'de ham petrol talebinin düşmesiyle küresel talebin de zayıflayacağı endişesi piyasalarda hakim oluyor.

Çin Merkez Bankası (PBoC), bu hafta ülkede ekonomiyi canlandırmaya yönelik tedbirler açıklamıştı. Dünyanın en büyük ikinci petrol tüketicisi olan ülkede ekonomik hareketliliği artırmak için attığı adımların hedeflenen büyüme rakamlarına ulaşma konusunda ne kadar etkili olacağına ilişkin belirsizlik sürüyor.

Uzmanlar, ekonomik büyümeyi desteklemek için bankanın daha somut bir mali yaklaşım açıklaması gerektiğini ifade ediyor.

Öte yandan, ABD'de düşen ham petrol stokları ve Orta Doğu'da artan gerilimler fiyatlardaki düşüşü kısmen yavaşlatıyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 4 milyon 500 bin varil azalarak 413 milyon varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon 300 bin varil azalacağı yönündeydi.

Aynı dönemde ABD'nin benzin stokları yaklaşık 1 milyon 500 bin varil azalarak 220 milyon 100 bin varile düştü.

Dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de ham petrol stoklarının beklentinin üzerinde düştüğüne işaret eden veriler ülkede talebin yükseldiği algısını destekliyor.

Brent petrolde teknik olarak 72,17 ile 73,51 dolar aralığının direnç, 69,49 ile 69 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber