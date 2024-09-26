Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD temasları sonrası yurda döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan özel uçak "CAN", saat 09.30'da Atatürk Havalimanı'na indi.

Erdoğan'ı, Atatürk Havalimanı'nda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül ve diğer yetkililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da İstanbul'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılamanın ardından havalimanından ayrıldı.

BM Genel Kurulu 79'uncu kez toplandı

Birleşmiş Milletler 79'uncu Genel Kurulu 'Uluslararası Barış ve Güvenlik'

Temasıyla ABD'de toplandı. Dünyanın dört bir yanından devlet ve hükümet başkanları New York'ta buluştu. Türkiye'yi zirvede 14'üncü kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil etti.

Türkevi, diplomasinin merkezi oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'ne ulaştıktan sonra Türkevi'ne geçti. Türkevi'ne girişte sevgi gösterileriyle karşılandılar. Hemen ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Emine Erdoğan'ın programları başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya, İtalya, Yunanistan, Lübnan, Pakistan, Irak, Ermenistan, Arnavutluk başbakanları, Ukrayna, Sırbistan, İran, Gine Bissau cumhurbaşkanları, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Kuveyt Veliaht Prensi ile görüştü.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı da Erdoğan'ın kabul ettiği isimler arasındaydı. Görüşmelerde ana gündem 'Gazze' oldu. Cumhurbaşkanı, muhataplarına İsrail'in katliamlarının durdurulması için yapılması gerekenleri anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika'dan Asya'ya Balkanlar'dan Latin Amerika'ya kadar Türkiye'nin çok boyutlu aktif dış politikasına vurgu yaptı. 'Dünya Beşten Büyüktür' çıkışı BM kürsüsünden bir kez daha yankılandı.

BM'de Gazze'nin sesi oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda tarihi bir konuşma yapan Erdoğan, "İsrail'i durdurun" çağrısında bulundu.

Dünyaya seslendiği yaklaşık 40 dakikalık konuşmasının büyük bir bölümünü işgalci İsrail'in Filistin topraklarındaki katliamlarına ayırdı. Erdoğan'ın yoğun bir katılım ve ilgiyle takip edilen mesajları sık sık alkış aldı.

"Neyi bekliyorsunuz?"

Erdoğan, "Katliam şebekesini durdurmak için neyi bekliyorsunuz? Ey İsrail'e kayıtsız şartsız destek verenler! Bu katliamı seyretmenin, buna ortak olmanın utancını daha ne kadar taşıyacaksınız?" diye sordu.

"Gazze'dekiler, Batı Şeria'dakiler insan değil mi?"

İnsan hakları örgütlerine "Gazze'dekiler, Batı Şeria'dakiler insan değil mi? Filistin'deki çocukların okuma, yaşama, sokakta oynama hakkı yok mu?" diye seslenen Erdoğan, "Ey Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi! Gazze soykırımının önüne geçmek; bu zulme, bu barbarlığa 'dur' demek için daha neyi bekliyorsunuz? Bundan 70 sene önce nasıl Hitler, insanlığın ittifakıyla durdurulmuşsa, Netanyahu ve cinayet şebekesi de 'insanlığın ittifakıyla' durdurulmalıdır." dedi.

Filistin halkının topraklarını işgal edenlere karşı sergilediği haklı direnişin, gayrimeşru gösterilemeyecek kadar asil, onurlu ve kahramanca olduğunu söyleyen Erdoğan, diğer devletleri Filistin'i tanımaya davet etti.

Erdoğan, İsrail'in son günlerde saldırılarını artırdığı Lübnan halkının ve hükümetinin de yanında olduklarını vurguladı.

Türkevi'nden Ahıska Türkleri uğurladı

Erdoğan, temasları ve BM hitabının yanı sıra bir dizi programa da katıldı. Eşi Emine Erdoğan da birçok ikili görüşmede bulundu, çeşitli etkinliklerde yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'den ayrılmak üzere Türkevi'nden çıkarken Ahıska Türkleri tarafından uğurlandı.

Birleşmiş Milletler zirvesini farklı ülkelerden yaklaşık 5 bin basın mensubu izledi.

Bina çevresinde zirve nedeniyle geniş güvenlik önlemleri alındı.