Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? (26 Eylül 2024)

Çeyrek altın fiyatlarında son durum...

Ortadoğu'da düşmeyen tansiyon, ABD öncülüğünde başlayan faiz indirim dönemi altını desteklemeye devam ediyor.

Dün 2 bin 670 dolarla rekor seviyeye ulaşan altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,2 yükselişle 2 bin 663 dolar seviyesinde bulunuyor.

İçeride gram altın ise güne yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışına göre yüzde 0,2 artışla 2 bin 924 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 4 bin 920 liradan, Cumhuriyet altını 19 bin 600 liradan satılıyor.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün yapacağı açıklamalar öncesinde pozitif seyrederken, ABD'de açıklanacak büyüme verileri de yatırımcıların odağında bulunuyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda yıl sonuna kadar Fed'in 75 baz puanlık indirim yapacağı beklentisi güçlü kalmaya devam ederken, kasım ayında yüzde 61 ihtimalle 50 baz puanlık bir faiz indirimi yapılacağı öngörülüyor.

ABD ekonomisinde resesyon endişeleri ve Ortadoğu'da artan gerilim güvenli liman varlıklara olan talebi desteklemeyi sürdürürken, Powell'ın bugünkü sözle yönlendirmelerinden alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) özeti ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de büyüme, ABD'de dayanıklı mal siparişleri, Fed başkanı Jerome Powell'ın ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı konuşmaların takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 670 ve 2 bin 690 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 600 dolar seviyesinin ise destek konumunda olduğunu bildirdi.