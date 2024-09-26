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İçerik üreticilerine uygulanan vergileme imkanının kapsamı genişletildi

Sosyal medyada içerik üretenler için getirilen basit usulde vergileme uygulaması, internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden bireysel kurs, veri işleme ve geliştirme, ürün tanıtımı gibi hizmet verenleri kapsayacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Eylül 2024 10:50, Son Güncelleme : 26 Eylül 2024 10:49
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İçerik üreticilerine uygulanan vergileme imkanının kapsamı genişletildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının, "Gelir Vergisi Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i 1 Ocak 2024'ten geçerli olmak üzere Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ, sosyal içerik üreticileri ile mobil uygulama geliştiricilerine yönelik vergileme usullerini düzenliyor.

Buna göre, sosyal içerik üreticileriyle mobil uygulama geliştiricilerinin kazançları ticari kazanç kapsamında vergiye tabi tutuluyor. Vergilendirmede verimlilik, etkinlik ve vergi güvenliğini sağlamak amacıyla bazı faaliyetler ve kazanç unsurları için daha basit vergileme yöntemleri belirlenebiliyor.

Bu kapsamda, sosyal içerik üreticilerinin kazançlarıyla mobil uygulama geliştiriciliği alanlarında faaliyet gösterenlerin elde ettikleri kazançlar, 1 Ocak 2022'den itibaren basit yöntemle vergilendiriliyor.

Amaç vergiye gönüllü uyumun artırılması

Yapılan değişiklikle, vergilemede güvenliğin sağlanması ve gönüllü uyumun artırılması amacıyla kolay vergilendirme imkanından faydalanabileceklerin kapsamı 1 Ocak 2024'den geçerli olmak üzere genişletildi.

İnternet sayfası-sitelerinde ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içeriklerin paylaşılması suretiyle elde edilen kazançlar da kapsama dahil edildi.

Sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içeriklerin paylaşılması suretiyle elde edilen kazançlar gelir vergisinden istisna tutuluyor. Yapılan düzenlemeyle, söz konusu hizmetlerin sosyal ağ sağlayıcıları dışında internet sayfası-sitelerinde ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden verilmesi durumunda da istisnadan faydalanılmasına imkan sağlandı.

Bankalarca tevkifat yapılarak vergilendirilecekler

İnternet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden bireysel kurs, veri işleme ve geliştirme, ürün tanıtımı gibi hizmet verenlerin kazançları da serbest meslek kazancı veya ticari kazanç kapsamında vergiye tabi tutuluyor.

Düzenlemeyle, internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden bireysel kurs verilmesi, veri işleme ve geliştirme, ürün tanıtımı gibi hizmetlerden elde edilen kazançlar da kolay vergileme usulünün kapsamına dahil edildi.

Böylece, vergileme kolaylığından yararlanmak isteyen söz konusu mükelleflere de faaliyetlerinden elde ettikleri hasılatların tamamını tahsil etmeleri için Türkiye'de kurulu bankalarda hesap açmaları ve bankaya yatırılan hasılat tutarları üzerinden bankalarca yüzde 15 tevkifat yapılarak vergilendirilmeleri imkanı sağlanmış oldu.

Sosyal medya içerik üreticileri nasıl vergilendiriliyor?

Bu mükelleflerin, ikametgahlarının bulunduğu vergi dairesinden "193 Sayılı Kanunun Mükerrer 20/B Maddesi Uygulamasına İlişkin İstisna Belgesi" alması ve bu istisna belgesiyle bir banka hesabı açtırması gerekiyor. Mevcut bir banka hesabı da tanımlanarak bu amaçla kullanılabiliyor.

Bu faaliyetler kapsamında elde edilen hasılatın tamamı zorunlu olarak açılan hesaba yatırılıyor. Bankalar da bu hesaplara yatan paraların tamamı üzerinden yüzde 15 vergi kesintisi yaparak bu kesintiyi vergi dairesine iletiyor.

Bu şartların sağlanması halinde, sosyal içerik üreticileri ile mobil uygulama geliştiricilerinin kazançları istisna kapsamında kabul ediliyor.

İçerik üreticilerinin hasılatları üzerinden ödedikleri vergi, nihai vergi oluyor, ayrıca beyanname vermelerine gerek olmuyor.

Kazançları gelir vergisi tarifesinin 4. gelir diliminde yer alan tutarı (2024 yılı için 3 milyon lira) aşanların beyanname vermesi ve tarifeye göre vergi ödemeleri gerekiyor.

Beyanname verenler, belgeli giderlerini de indirerek safi kazançları üzerinden vergiyi hesaplayabiliyor. Bankalar tarafından hasılatları üzerinden yapılan yüzde 15'lik kesintiyi de mahsup edebiliyor.

Bu kapsamda, sosyal içerik üreticileri ile mobil uygulama geliştiricileri fatura düzenleme veya defter tutma ve limitin aşılmaması durumunda beyanname verme gibi yükümlülüklere tabi olmadan, basit yöntemle tevkif suretiyle vergilendirilmiş oluyor.

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