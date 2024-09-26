Erzincan'da hafif ticari araç tıra çarptı: 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Sürücü Ramazan C. (44) ile Semiha C'nin (14) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekipleri, yaralı A.E.C. (11), Melike C. (39) ve H.E.C'yi ambulansla Refahiye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına aldı.

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