RTÜK Başkanı Şahin akraba iddialarını yalanladı
Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) başkanı Ebubekir Şahin, haberin yapan gazeteciyi "Mahkemede görüşeceğiz" diyerek hedef aldı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Eylül 2024 12:32, Son Güncelleme : 26 Eylül 2024 12:34
RTÜK başkanı Ebubekir Şahin, RTÜK'te bacanağını işe aldığı, kayınbiraderini ise Daire Başkan Yardımcısı yaptığı, eşinin de işe gitmeden TRT'den maaş aldığı iddialarını yalanladı.
Şahin, sosyal medya hesabından söz konusu haberi yapan gazeteciyi etiketleyerek "Yalan ve yanlış haberlerinden dolayı hakkında açılmış pek çok davaya bir yenisini daha ekledin" diye yazdı.
"Hakkımdaki sözde haberin yalan, iftira ve dedikodularla dolu" diyen Şahin, "Mahkemede görüşeceğiz" açıklamasında bulundu.
Tebrikler! @ismailari_Ebubekir Şahin (@ebekirsahin) September 25, 2024
Yalan ve yanlış haberlerinden dolayı hakkında açılmış pek çok davaya bir yenisini daha ekledin.
Hakkımdaki sözde haberin yalan, iftira ve dedikodularla dolu.
Mahkemede görüşeceğiz. @BirGun_Gazetesi