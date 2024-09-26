Mansur Yavaş: Partimiz aday gösterirse aday oluruz

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun siyasi yasakla yargılandığı davaya ilişkin konuşan Yavaş, "Açılan davalar siyasidir. Sonuna kadar İmamoğlu'nun yanındayız. Umuyorum yanlış bir karar verilmez ve ülke gerçek gündemine döner. Bizlerin tek bir sorumluluğu var sadece ve sadece daha iyi bir hizmeti Türkiye'ye nasıl sunarız. Bir an evvel bu kararın beraat olarak verilmesinin tarafındayım sonuna kadar İmamoğlu'nun arkasındayız. Biz kesinlikle beraat kararı çıkacağına inanıyoruz" dedi.

CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI

Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarına da değinen Yavaş, "Adaylık tartışmalarını bilerek çıkarıyorlar. Arayı bozmak istiyorlar. Her zaman söylüyoruz; partimiz aday gösterirse aday oluruz. Boş laflarla zamanımı tüketecek değilim" dedi.