Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'ın liderler yemeğine katılmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kuruluna katılmak üzere gittiği ABD'deki temaslarını tamamlamasının ardından Türkiye'ye döndü. Erdoğan'ın, ABD Başkanı Joe Biden'ın liderler için düzenlediği akşam yemeğine katılmadığı bildirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemeğe neden katılmadığına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan özel uçak "CAN", saat 09.30'da Atatürk Havalimanı'na indi. Erdoğan'ı, Atatürk Havalimanı'nda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül ve diğer yetkililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da İstanbul'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılamanın ardından havalimanından ayrıldı.

EMİNE ERDOĞAN, JILL BIDEN'IN YEMEĞİNE KATILDI

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraber ABD'de bulunan Emine Erdoğan, Joe Biden'ın eşi Jill Biden tarafından verilen yemeğe katıldı. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu kapsamında ziyaret ettiğimiz New York'ta, Amerika Devlet Başkanı'nın eşi Jill Biden'ın ev sahipliğinde lider eşleri ile buluştuk. Çevre, kültür, eğitim başta olmak üzere pek çok konu hakkında samimi ve yapıcı görüşmeler gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN LİDERLER YEMEĞİNE KATILMADI

Erdoğan'ın, ABD Başkanı Joe Biden'ın liderler için düzenlediği akşam yemeğine katılmadığı bildirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemeğe neden katılmadığına ilişkin bir açıklama yapılmadı.