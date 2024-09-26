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Lübnan'dan Türk vatandaşlar tahliye olacak mı? MSB'den açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İsrail'in saldırılar düzenlediği Lübnan'da bulunan Türk vatandaşların tahliyesine ilişkin Dışişleri Bakanlığı ile koordineli çalıştıklarını dile getirip gelişmeleri yakından takip edildiğini vurguladı. MS, "Olası bir tahliye harekatı kapsamında da ön planlama ve ön hazırlıklar yapılmaktadır." açıklamasında bulundu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Eylül 2024 12:50, Son Güncelleme : 26 Eylül 2024 13:08
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Lübnan'dan Türk vatandaşlar tahliye olacak mı? MSB'den açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık bilgilendirme toplantısını yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı S-400 iddiasını yalanladı LÜBNAN'DAN TAHLİYE HAZIRLIĞI

Bakanlık kaynakları, İsrail'in saldırılar düzenlediği Lübnan'a yardımların devam edip etmeyeceği ve TSK'nın tahliye operasyonu yapıp yapmayacağına dair açıklamalarda bulundu.

TSK'nın Lübnan'dan bulunan Türk vatandaşların veya yabancı ülke vatandaşlarının güvenli bir şekilde tahliyesi gerçekleştirecek imkan ve kabiliyetlere sahip olduğunun vurgulandığı açıklamada "Hali hazırda Lübnan'da yaşanan gelişmeler Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak yakından takip edilmektedir. Olası bir tahliye harekatı kapsamında da ön planlama ve ön hazırlıklar yapılmaktadır." denildi.

Açıklamada Lübnan'da insani yardımlarında güvenlik şartlarına göre devam edeceği vurgulandı.

S-400'LERLE İLGİLİ İNCİRLİK İDDİASI

Bakanlık kaynakları, bir Yunan gazetesinin "F-35 programına tekrar dahil edilme karşılığında S-400'lerin İncirlik'te ABD kontrolünde bulundurulacağına" ilişkin iddialara cevap verdi.

"Bu konuda üçüncü ülkeler tarafından yapılan algı oluşturma amaçlı haberlere itibar etmemek, ihtiyatlı yaklaşmak gerekir. Şu an için S-400 ve F-35 konusunda her iki ülkenin de tutumunda bir değişiklik bulunmamaktadır." ifadelerinin kullanan MSB kaynakları, "Biz müttefiklerin birbirlerine kısıtlama veya yaptırım uygulamasının doğru olmadığını, müttefiklik ruhuna aykırı olduğunu her zaman ifade ediyoruz. Beklentimiz müttefiklerimizin ittifakın ruhuna ve ortak güvenlik perspektifine uygun karar alarak örtülü-örtüsüz tüm kısıtlamaların kaldırılmasıdır." yanıtını verdi.

TERÖRLE MÜCADELE OPERASYONLARI

MSB, terörle mücadele operasyonları kapsamında bir haftada 36 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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