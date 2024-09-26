Cem Garipoğlu'nun mezarı açılıyor
Cem Garipoğlu'nun mezarı açılıyor
Asgari ücret 2025'te ne kadar olacak olacak?
Asgari ücret 2025'te ne kadar olacak olacak?
Bakan Şimşek: Dış finansmanda iki başarılı işlem yaptık
Bakan Şimşek: Dış finansmanda iki başarılı işlem yaptık
Rekabet Kurumu fındık piyasasını uyardı: Hızla yaptırım uygulanacak
Rekabet Kurumu fındık piyasasını uyardı: Hızla yaptırım uygulanacak
Lübnan'dan Türk vatandaşlar tahliye olacak mı? MSB'den açıklama
Lübnan'dan Türk vatandaşlar tahliye olacak mı? MSB'den açıklama
İngiliz devi HSBC'den yıl sonu için dolar/TL tahmini
İngiliz devi HSBC'den yıl sonu için dolar/TL tahmini
100 üniversite mezunundan ikisi beyin göçü yaptı: İlk tercih ABD
100 üniversite mezunundan ikisi beyin göçü yaptı: İlk tercih ABD
Depremzede öğrencilerin özel okullarda eğitim desteği tutarı belli oldu
Depremzede öğrencilerin özel okullarda eğitim desteği tutarı belli oldu
Erzincan'da hafif ticari araç tıra çarptı: 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Erzincan'da hafif ticari araç tıra çarptı: 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Bakanlık, konutta fahiş artış yapan emlakçılara geçit vermiyor
Bakanlık, konutta fahiş artış yapan emlakçılara geçit vermiyor
İçerik üreticilerine uygulanan vergileme imkanının kapsamı genişletildi
İçerik üreticilerine uygulanan vergileme imkanının kapsamı genişletildi
Kredi kartı şifrenizi tehdit eden tehlike! Infostealer yayılıyor
Kredi kartı şifrenizi tehdit eden tehlike! Infostealer yayılıyor
Freni patlayan kamyon 9 aracı ezdi
Freni patlayan kamyon 9 aracı ezdi
Fahiş zamda müteahhit oyunu!
Fahiş zamda müteahhit oyunu!
Bakan Şimşek reyting kuruluşlarıyla buluştu
Bakan Şimşek reyting kuruluşlarıyla buluştu
Motorinde fiyat artışı bekleniyor
Motorinde fiyat artışı bekleniyor
Tapuda konut satışlarındaki fiyat oyunu için düzenleme geliyor
Tapuda konut satışlarındaki fiyat oyunu için düzenleme geliyor
Ehliyet yenilemede 2 liralık çile! 12 bin TL cezası var
Ehliyet yenilemede 2 liralık çile! 12 bin TL cezası var
Portföy yönetimi sektörünün büyüklüğü 5,6 trilyon TL'yi aştı
Portföy yönetimi sektörünün büyüklüğü 5,6 trilyon TL'yi aştı
Sanayici 'parasını kurtarmak için' spotta mal bozduruyor
Sanayici 'parasını kurtarmak için' spotta mal bozduruyor
Isı yalıtımıyla her yıl 15 milyar dolarlık tasarruf sağlayabiliriz
Isı yalıtımıyla her yıl 15 milyar dolarlık tasarruf sağlayabiliriz
Türkiye'de hane halkı borçları azaldı
Türkiye'de hane halkı borçları azaldı
Bakan Şimşek'ten ABD'de 'yeni ilave vergi yok' mesajı
Bakan Şimşek'ten ABD'de 'yeni ilave vergi yok' mesajı
Elektrikli araçta tarihi rekor!
Elektrikli araçta tarihi rekor!
SPK, bir şirketin halka arzını onayladı
SPK, bir şirketin halka arzını onayladı
Bebeği çöpe annesi atmış: Anne ve ailesi gözaltına alındı
Bebeği çöpe annesi atmış: Anne ve ailesi gözaltına alındı
Tarla ile market arasında makas açıldı! Tarlada 8, markette 25 TL
Tarla ile market arasında makas açıldı! Tarlada 8, markette 25 TL
Şeyda Yılmaz'ı şehit eden şüphelinin ifadesine ulaşıldı
Şeyda Yılmaz'ı şehit eden şüphelinin ifadesine ulaşıldı
Bingöl'e atanan Türkiye Güzeli doktor göreve başlamadı
Bingöl'e atanan Türkiye Güzeli doktor göreve başlamadı
22 kez ceza yazılan motosikletle astsubayı şehit etti
22 kez ceza yazılan motosikletle astsubayı şehit etti
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Rekabet Kurumu fındık piyasasını uyardı: Hızla yaptırım uygulanacak

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, fındık piyasasında hakim durumdaki yerleşik teşebbüsten aldıkları taahhütleri yakından takip ettiklerini belirterek, "Herhangi bir şekilde rekabetçi yapıyı bozucu ve kabul edilen taahhütlerin ruhuna aykırı olabilecek her türlü uygulama hızla yaptırıma konu olacaktır." uyarısı yaptı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Eylül 2024 13:02, Son Güncelleme : 26 Eylül 2024 13:04
Yazdır
Rekabet Kurumu fındık piyasasını uyardı: Hızla yaptırım uygulanacak

fındık piyasasına yönelik sürdürdükleri çalışmaları değerlendiren Küle, hakim durumdaki firmaların davranışlarının kontrolünün dünyada rekabet hukukunun en önemli gündemi olduğunu kaydetti.

Özellikle tedarik zincirinde darboğaz yaratan, piyasa yapılarında telafisi güç dışlayıcı ve sömürücü ticari uygulamaların bu kapsamda olduğunu anlatan Küle, temel amaçlarının, şirketlerin hakim durumlarını kötüye kullanan davranışlarını ve ticari stratejileri sebebiyle rekabetçi yapıyı zedelemelerini önlemek olduğunu vurguladı.

Küle, şöyle devam etti:

"Dikkat ederseniz 'rekabetçi yapı' diyoruz. Çünkü esas gayemiz, piyasalardaki aksaklıkları en etkin formüllerle çözerek piyasaya girişleri kolaylaştırmak, inovasyon gibi tüketici refahını uzun vadede artıracak faaliyetlerin norm olduğu, kendi kendini besleyen rekabetçi yapıları tesis etmek. Bu sebeple, özellikle yapısal aksaklıklar bulunan bazı piyasalarda hakim oyuncuların da azami çabasıyla görece daha az maliyetli ve sık güncelleme gerektirmeden başarıyla uygulanabilecek taahhütler almak etkili bir çözüm olabiliyor."

"Yakından takip ediyoruz"

Rekabet Kurulu gündemindeki fındık alım piyasasında hakim duruma yönelik dosyayı anımsatan Küle, tarımın, üreticilerin pek çok açıdan risklerle karşı karşıya kaldığı, stratejik ve ekonominin belkemiği olan bir sektör olduğunu dile getirdi.

Küle, iklim değişikliği ve arz yönlü politikaların güvenlik meselesi haline geldiğine işaret ederek, "Tarım ürünleri, kimyasalları ve girdileriyle gıda tedarik zinciri bir bütün olarak kritik önemde. Diğer taraftan sosyo-ekonomik anlamda pek çok ailenin tek gelir kaynağı da olan milli bir servetten bahsediyoruz." dedi.

Fındık sektöründe hakim durumdaki yerleşik teşebbüsten çeşitli taahhütler aldıklarını mart ayında duyurduklarını anımsatan Küle, o dönemden itibaren söz konusu teşebbüsün alım politikasını, tüm stratejilerini, uygulamalarını ve ticari davranışlarını bir bütün olarak yakından takip ettiklerini belirtti.

"Sektörden başvurular aldık"

Küle, sektörden son bir aydır çeşitli başvurular aldıklarını ifade ederek, zamanlama olarak bu başvurulardaki hususların değerlendirilmesi ve endişelerin hızla giderilmesinin sağlıklı bir sektörel çıktıya kavuşulması için şart olduğunu belirtti.

Birol Küle, sözlerini şöyle tamamladı:

"Aksi takdirde, devreye aldığımız taahhütlerin işlemediği ve daha yapısal, daha makro müdahalelere ihtiyaç duyulabileceği bir realite ile karşı karşıya kalabiliriz. Taahhüt mekanizmasının işletildiği piyasalarda yerleşik oyuncunun işbirliği ve yapıcı yaklaşımı önem arz ediyor. Herhangi bir şekilde rekabetçi yapıyı bozucu ve kabul edilen taahhütlerin ruhuna aykırı olabilecek her türlü uygulama hızla yaptırıma konu olacaktır. Yerleşik oyuncuya baskı yapacak rekabetçi unsurların halihazırda var olmadığı, devralmalarla konsolide olmuş ve binlerce üretici ailenin hayatının, geleceğinin dayandığı bir sektörde tüm araçlarımızı hızla devreye almamız tartışmasız bir kurumsal önceliktir."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber