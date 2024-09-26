Avcılar'da sahilde kadın cesedi bulundu
Avcılar'da sahilde kadın cesedi bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Eylül 2024 13:36, Son Güncelleme : 26 Eylül 2024 13:35
Denizköşkler Mahallesi sahilinde kayalıkların dibinde bir kadının hareketsiz yattığını gören balıkçılar, polis ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen dalgıç polisler tarafından sahile çıkarılan kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
Yapılan incelemede cesedin Dilek A'ya (26) ait olduğu tespit edildi. Ceset olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.