Avcılar'da sahilde kadın cesedi bulundu.

Yapılan incelemede cesedin Dilek A'ya (26) ait olduğu tespit edildi. Ceset olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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