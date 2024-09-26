TCMB: Göstergeler eylül enflasyonunun yavaşlayacağına işaret ediyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) son toplantısının özetlerinde ihtiyatlı mesajlarını yineledi.

Özetlerde TCMB, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ettiğini kaydetti.

Öncü göstergelerin Eylül ayında mevsimsel etkilerden arındırılmış tüketici enflasyonunun önceki aya kıyasla yavaşlayacağına işaret ettiğini söyleyen TCMB, temel mal enflasyonunun sınırlı bir artışla düşük seyretmeye devam ettiğini, hizmet enflasyonundaki iyileşmenin son çeyrekte gerçekleşmesinin beklendiğini söyledi.

Özetlerde "Dönemsel fiyatlama ve geriye doğru endeksleme davranışlarının baskın olduğu kalemlerdeki göreli fiyat uyarlamalarının büyük ölçüde tamamlanması ve kiralardaki kısmi iyileşme ile birlikte hizmet grubu enflasyonunun son çeyrekte daha ılımlı seyredeceği tahmin edilmektedir" ifadeleri yer aldı.

TCMB özetlerde, aylık hizmetler enflasyonunun yüksek seyrini koruduğunu, Eylül ayında hizmet enflasyonu üzerinde okula dönüş etkisinin öne çıktığını belirtti.

TCMB, çekirdek göstergelerin aylık enflasyonunun ortalamada görece yatay seyretmesini bekliyor.