Şaka yapayım derken 2 arkadaşını yakan hemşireye 3,5 yıl hapis

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde, şişelere tıbbi kullanım için alkol doldurulduğu sırada meydana gelen, hemşire G.E.T (25) ve sağlık personeli Y.Y'nİn yaralandığı patlamaya, 'Alkol saf mı, sulu mu? Yakayım mı sizi?" diye şaka yaparak elindeki çakmağı çakıp sebep olduğu iddiasıyla yargılanan hemşire Ö.E, 3 yıl 6 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 10 Aralık 2021'de, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde meydana geldi. Ö.E, G.E.T ve Y.Y şişelere tıbbi amaçlı alkol doldurdukları sırada patlama meydana geldi. Alevler nedeniyle hemşire G.E.T ve hastane personeli Y.Y yaralandı. Y.Y görev yaptığı hastanede, G.E.T'de Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gördü. Vücudunda derin yanıklar oluşan G.E.T'nin tedavisi, 52 gün sürdü.

G.E.T, patlamaya, hemşire Ö,E'nin şaka amaçlı "Alkol saf mı, sulu mu? Yakayım mı sizi?" dedikten sonra elindeki çakmağı çakıp sebep olduğunu iddia etti. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda Ö.E hakkında 'Taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olma' suçundan dava açıldı.

SAVCI: ALKOLÜN YANACAĞINI ÖNGÖREBİLİRDİ

Zonguldak 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Ö.E ile yaralanan G.E.T, - Y.Y ve avukatları hazır bulundu. Savcı duruşmada mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanık Ö.E'nin çakmak çakmasıyla G.E.T ve Y.Y'nİn hayati tehlike yaratacak şekilde yaralanmasıyla sonuçlanan olayda alkolün yanabileceğini öngörebilecek olması nedeniyle 'Bilinçli taksirle birden fazla kişiyi yaralama' suçundan cezalandırılması istendi.

Mütalaaya karşı söz verilen G.E.T , "Ben acılarımı çektim. En azından çektiğim acıların, sanığın adaletinizle cezalandırılarak azalmasını istiyorum. Çektiğim acıları karşı tarafın da anlaması için gerekli cezanın verilmesini istiyorum" dedi.

'ŞAKA MAHİYETİNDE BİLE 'YAKAYIM MI' DEMEDİM'

Savunması sorulan sanık Ö.E "Ben kesinlikle çakmak çakmadım. Polis ekipleri de ifademde 'Çakmışım' diye geçiyor. O anlık şokta imzalamışım. Bana 'Manyetik mi, taşlı mı' diye sordular. Bana, 'Elini cebine atıp çakmış olabilir misin?' diye sordular. Ben de 'Basmış olabilirim' demiştim. Bassam 'Bastım' derdim. Olayda suçsuzum. Şaka mahiyetinde bile 'Seni yakayım mı?' şeklinde bir ifade kullanmadım. Beraatımı isterim" diye konuştu.

YARALANAN HEMŞİRE: GÖZLERİMİN İÇİNE BAKACAK CESARETİ YOK

Beyanlara karşı tekrar söz alan G.E.T, 52 gün yattığı yoğun bakımda polislere verdiği ifadede çakmağın rengi ve markasını bile hatırlayarak söylediğini belirterek, "Ben görmediğim çakmağı nasıl söyleyebilirim. Ben o halimle bile hatırladım. Ben doğruyu söylemekle mükellefim. Sanık mahkemenizde kaçamaklı beyanlarda bulunuyor. Benim yüzüme bakıp, ben yapmadım, diyemiyor. Gözlerimin içine bakacak cesareti bile yok" dedi.

SANIK: RÜZGAR FARKLI ESSE ALEVLER BANA GELECEKTİ

Alevin farklı yönde çıkması durumunda kendisinin yaralanan olacağını söyleyen sanık Ö.E, "Siyah, o marka çakmağım hiç olmadı. Çakmağımı polise teslim ettim. Rüzgar farklı esseydi, alevler bana gelecekti. Alkolün buharı ona doğru olduğu için yaralandı. Buhar bana doğru gelse, taraflarımız farklı olacaktı. Bile isteye kendimi yakar mıydım?" ifadelerini kullandı.

CEZA VERİLDİ

Mahkeme heyeti, yaralanmaların ağırlığı, sanık Ö.E'nin kusurunun yoğunluğu gerekçeleriyle 'Bilinçli taksirle birden fazla kişiyi yaralama' suçundan 3 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası kararı verdi