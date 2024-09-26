Gazze'de can kaybı 41 bin 534'e yükseldi

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 356 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlenen 4 saldırıda 39 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 86 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının toplam 41 bin 534'e, yaralıların sayısının 96 bin 92'ye yükseldiği kaydedildi.