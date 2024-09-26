Bu mesleği icra edenlerin aylık geliri 100 bin lira

Öte yandan, ustaların aldıkları aylık maaş ise ağızları açık bırakıyor.

RANDEVU İLE ÇALIŞIYORLAR

Türkiye'de geçmiş yıllardan bugüne kalelerden konutlara, sosyal alanlardan yollara kadar birçok yapının yapımında taşlar, inşaat sektöründe çalışan ustalar tarafından işleniyor.

Taşı işleyerek duvar inşa eden taş duvar ustası, çalıştıracak elemanın pek bulunamadığına dikkat çekerek özellikle Erzincan'da sayıları yok denecek kadar az olan taş duvar ustalarının randevu ile çalıştıklarını bildirdi.

"BİZDEN SONRA GELENLERE DE BU İŞİ BIRAKMAK İSTİYORUZ"

Bu işe yıllarını adamış ustalardan Şakir Alkan, ev sahiplerine göre işçilik yaptıklarına dikkat çekerek, şu ifadelerde bulundu:

AYLIK 100 BİN LİRA KAZANÇ SAĞLANIYOR

Açıklamalarının devamında Alkan, taş duvar ustalarının günlük 3 bin 500, 4 bin lira, aylık ise yaklaşık 100 bin lira kazanç sağladığına dikkat çekti.

Öte yandan, 5 yıldır taş duvar ustalığı yapan Cevdet Akar ise,

"Taşlar makineden geçmediği için biz elle yapıyoruz. Taşı istediğimiz şekle sokuyoruz. Bizim işimiz bu."

dedi.