Yaya yolunda durması için el kaldırdığı aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre olay Sarıçam ilçesinde Kozan Yolunda dün gece meydana geldi. İddiaya göre Elvan Özdemir yanında bir kadınla yaya yolundan karşıya geçmek için hazırlandı. Ancak yaya yolunda olmalarına rağmen bir türlü araçlar durmadı. Özdemir arkadaşıyla birlikte yolun ortasına kadar ilerleyip gelen araca da durması için el kaldırdı. Ancak araç durmayarak yaya yolunda Özdemir'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle Özdemir ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Ancak Özdemir kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.