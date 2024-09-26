Dışişleri: Bosna Hersek'te alıkonulduğu iddia edilen Deniz Eliş'e ulaşıldı

Paylaşımda, konuyla ilgili hukuki sürecin Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliği, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği ve Türkiye'nin Banja Luka Başkonsolosluğu tarafından takip edildiği belirtilerek, Eliş'in ailesinin bilgilendirildiği kaydedildi.

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