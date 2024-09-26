Sevgilisiyle birlikte, uyuyan kocasını şarj kablosuyla boğdu
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir kişinin telefon kablosuyla boğularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Eylül 2024 19:40, Son Güncelleme : 26 Eylül 2024 19:42
Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan Z. Sezer (38), 112 Acil Çağrı Merkezine eşi Şerafettin Sezer'in (48) kalp krizi geçirdiğini bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sezer'in boğularak öldüğünü belirledi.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Sezer'in ölümüne ilişkin çalışma başlattı.
Bu kapsamda Z. Sezer ve U.G. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.