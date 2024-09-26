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Ankara Büyükşehir'den okullara temizlik malzemesi desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi, "Temiz okul sağlıklı gelecek" sloganıyla okullara temizlik desteği başlattı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 26 Eylül 2024 20:15, Son Güncelleme : 26 Eylül 2024 20:16
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Ankara Büyükşehir'den okullara temizlik malzemesi desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi, "Temiz okul sağlıklı gelecek" sloganıyla başkentteki ilkokul, ortaokul ve liselere temizlik malzemesi desteğinde bulunmaya başladı. Duyurulmasının ardından yoğun ilgi gören temizlik malzemesi desteği uygulamasına ilk gününde 300'den fazla okul başvuruda bulundu. Temizlik desteğinin kapsamını da genişleten Ankara Büyükşehir Belediyesi, hem okullara ücretsiz temizlik malzemesi temin edecek hem de her hafta sonu temizlik hizmeti verecek.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, destek kapsamının genişletildiğini sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı şu paylaşımla duyurdu:

"Okullarımıza çifte destek: Malzemesi de temizliği de bizden! Başkentimizin okullarına hem temizlik malzemesi sağlıyor hem de hijyenik ortamlar oluşturuyoruz. 'Temiz Okul, Sağlıklı Gelecek' projemizle okullarımıza ücretsiz temin ettiğimiz temizlik malzemelerinin yanında, her hafta sonu mesai arkadaşlarımızla okullarımızı temizlemeyi hedefliyoruz."

Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Önder Yanmaz, öğrenci ve öğretmenlerin daha hijyenik bir ortamda çalışmalarını hedeflediklerini belirterek, "Okul müdürlerimiz veya okullarda görevli öğretmenlerimizin başvuru yapması halinde aynı gün ya da bir sonraki gün ücretsiz olarak okullarımıza temizlik maddeleri ve hijyen malzemelerinin tedariklerini sağlayarak teslim edeceğiz. İçerisinde çamaşır suyu, yüzey temizleyicisi, kağıt peçete, çöp poşeti, hijyen malzemeleri olan bir paket hazırladık" dedi.

Devlet okullarında temel eğitim veren ilkokul, ortaokul ve liselerde, okul müdürleri ve görevli öğretmenler temizlik malzemesi temini için başvuru yapabilecek. Başvurular "https://forms.ankara.bel.tr/okul-temizlik" linki üzerinden yapılırken, temizlik malzemeleri kent genelindeki okullara aynı gün veya bir sonraki gün eksiksiz bir şekilde ulaştırılıyor.

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