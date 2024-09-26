Pakistan'da karakolda patlama: 2 ölü, 33 yaralı

Pakistan'ın Hayber Pakhtunkhwa eyaletinde yer alan Swabi şehrinde bulunan bir karakolda patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda arama-kurtarma ekibi sevk edilirken, patlamada, 2 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi de yaralandı.

Yetkililer, patlamanın teröristlerden ele geçirilen patlayıcıların muhafaza edildiği depoda meydana geldiğini aktararak, patlamanın karakolda büyük hasara neden olduğunu açıkladı. Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.