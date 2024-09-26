Kredi kartlarına yeni yapılandırma kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Kredi kartlarına yeni yapılandırma kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Mevzuata aykırı konut ilanları mercek altında
Mevzuata aykırı konut ilanları mercek altında
Bakan Yerlikaya'dan Narin Güran cinayetine dair açıklama
Bakan Yerlikaya'dan Narin Güran cinayetine dair açıklama
Bakan Şimşek'ten BDDK düğünü talimatı: Etik Kurulu inceleyecek
Bakan Şimşek'ten BDDK düğünü talimatı: Etik Kurulu inceleyecek
Dışişleri: Yunanistan'ın ihlallerine en sert tepki verildi
Dışişleri: Yunanistan'ın ihlallerine en sert tepki verildi
Erdoğan: Anayasanın ilk 4 maddesiyle herhangi bir sorunumuz yok
Erdoğan: Anayasanın ilk 4 maddesiyle herhangi bir sorunumuz yok
Bakan Tunç: Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin son aşamasındayız
Bakan Tunç: Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin son aşamasındayız
Bakan Kurum: Ankara ve İstanbul BB'lerin bekleyen personel talebi yok
Bakan Kurum: Ankara ve İstanbul BB'lerin bekleyen personel talebi yok
Sosyal medya için yeni vergi düzenlemesi
Sosyal medya için yeni vergi düzenlemesi
Başsavcılık talimatı yazdı: Cem Garipoğlu'nun mezarı açılıyor
Başsavcılık talimatı yazdı: Cem Garipoğlu'nun mezarı açılıyor
Üniversitelerdeki dijital ve yapay zeka temelli bölümler tam doldu
Üniversitelerdeki dijital ve yapay zeka temelli bölümler tam doldu
TSK'ya muvazzaf subay alınacak
TSK'ya muvazzaf subay alınacak
Fuarda yere izmarit atan başkana para cezası
Fuarda yere izmarit atan başkana para cezası
Öpücük hastalığı uyarısı! Okullar açıldı, çocuklar tehdit altında
Öpücük hastalığı uyarısı! Okullar açıldı, çocuklar tehdit altında
Şaka yapayım derken 2 arkadaşını yakan hemşireye 3,5 yıl hapis
Şaka yapayım derken 2 arkadaşını yakan hemşireye 3,5 yıl hapis
Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı
Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı
TCMB: Göstergeler eylül enflasyonunun yavaşlayacağına işaret ediyor
TCMB: Göstergeler eylül enflasyonunun yavaşlayacağına işaret ediyor
'İsrail ile ticaretin devam ettiğine yönelik iddialar tümüyle yalandır'
'İsrail ile ticaretin devam ettiğine yönelik iddialar tümüyle yalandır'
FETÖ'nün 'emniyet mahrem yapılanması': 15 şüpheli itirafçı oldu
FETÖ'nün 'emniyet mahrem yapılanması': 15 şüpheli itirafçı oldu
Asgari ücret 2025'te ne kadar olacak?
Asgari ücret 2025'te ne kadar olacak?
Bakan Şimşek: Dış finansmanda iki başarılı işlem yaptık
Bakan Şimşek: Dış finansmanda iki başarılı işlem yaptık
Rekabet Kurumu fındık piyasasını uyardı: Hızla yaptırım uygulanacak
Rekabet Kurumu fındık piyasasını uyardı: Hızla yaptırım uygulanacak
Lübnan'dan Türk vatandaşlar tahliye olacak mı? MSB'den açıklama
Lübnan'dan Türk vatandaşlar tahliye olacak mı? MSB'den açıklama
İngiliz devi HSBC'den yıl sonu için dolar/TL tahmini
İngiliz devi HSBC'den yıl sonu için dolar/TL tahmini
100 üniversite mezunundan ikisi beyin göçü yaptı: İlk tercih ABD
100 üniversite mezunundan ikisi beyin göçü yaptı: İlk tercih ABD
Depremzede öğrencilerin özel okullarda eğitim desteği tutarı belli oldu
Depremzede öğrencilerin özel okullarda eğitim desteği tutarı belli oldu
Erzincan'da hafif ticari araç tıra çarptı: 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Erzincan'da hafif ticari araç tıra çarptı: 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Kredi kartı şifrenizi tehdit eden tehlike! Infostealer yayılıyor
Kredi kartı şifrenizi tehdit eden tehlike! Infostealer yayılıyor
Freni patlayan kamyon 9 aracı ezdi
Freni patlayan kamyon 9 aracı ezdi
Fahiş zamda müteahhit oyunu!
Fahiş zamda müteahhit oyunu!
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Bakan Şimşek'ten BDDK düğünü talimatı: Etik Kurulu inceleyecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın'ın İstanbul'daki düğüne ilişkin inceleme yapılması talimatı verdi.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 26 Eylül 2024 22:41, Son Güncelleme : 26 Eylül 2024 22:42
Yazdır
Bakan Şimşek'ten BDDK düğünü talimatı: Etik Kurulu inceleyecek

İstanbul'da bir otelde yapılan düğüne banka ve finans kuruluşlarının yönetcilerinin de katılması ve oluşan uzun takı kuyruğuna ilişkin bir haber yayınlanmıştı.

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU İNCELEYECEK

Haberin ardından başlayan tartışmalar sonrası Bakan Şimşek harekete geçti.

Şimşek'in talimatı gereği, Mustafa Aydın hakkında Kamu Görevlileri Etik Kurulu inceleme yapacak.

Kurulun başında, eski Danıştay Başkanı Zerrin Güngör bulunuyor.

Kurul, kamu görevlilerinin uymaları gereken saydamlık, dürüstlük, hesap verebilirlik gibi etik davranış ilkelerinine ilişkin uygulamayı gözetmek, etik davranış ilkelerinin ihlal edildiği iddiasıyla re'sen veya yapılacak başvurular üzerine gerekli inceleme ve araştırmayı yaparak sonucu, 3 ay içinde ilgili makamlara bildirmekle görevli.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber