İstanbul'da sis etkili oldu

Sis sebebiyle deniz seferlerinde herhangi bir aksama yaşanmadı.

İstanbul'da sabahın ilk ışıklarıyla etkili olmaya başlayan sis, Beykoz, Çekmeköy, Sancaktepe ilçeleri ile Sarıyer ve Kağıthane'nin bir kısmında yer yer etkisini gösterdi.

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