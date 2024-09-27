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Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son tahminlere göre:, yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri ile Artvin'in kuzeyinin yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. İşte bölge bölge hava durumu tahminleri...

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Eylül 2024 09:12, Son Güncelleme : 27 Eylül 2024 09:13
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Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri ile Artvin'in kuzeyinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AMASYA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

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