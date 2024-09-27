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Brent petrolün varil fiyatı 71,19 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 71,19 dolardan işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Eylül 2024 09:53, Son Güncelleme : 27 Eylül 2024 10:06
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Dün 73,28 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 71,09 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,14 artarak 71,19 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 67,81 dolardan alıcı buldu.

Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'de daha fazla ekonomik teşvik hamlelerine ilişkin işaretler fiyatlar üzerinde etkili oldu.

Bu hafta, ekonomiyi canlandırmaya yönelik bir dizi tedbir açıklayan Çin Merkez Bankası (PBoC) son olarak bugün, banka ve kredi kuruluşları için zorunlu karşılık oranlarını 50 baz puan düşürdüğünü bildirdi.

Uzmanlar, Çin'in ekonomik teşvik hamlelerinin ülkenin büyüme hedeflerine ulaşmasına yardımcı olabileceğini kaydediyor.

Bu durum, dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı ülkenin petrol talebinde toparlanma beklentilerini artırarak fiyatları yukarı yönlü destekliyor.

Öte yandan, Libya'daki muhtemel arz artışı ise fiyatlarda yükselişi sınırlıyor.

Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisi tarafından atanan hükümet, Merkez Bankasının yönetimi konusunda yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle geçen ay tüm petrol sahaları, liman ve kurumlarda "mücbir sebep" ilan ettiğini, üretimin ve ihracatın durdurulması kararı aldığını bildirmişti.

Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisi ile başkent Trablus'taki Devlet Yüksek Konseyi dün, Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonunu arabuluculuğunda Merkez Bankasını yönetecek isimler konusunda anlaştı.

Bu gelişmenin ardından ülkedeki petrol arzının toparlanması ve günlük yaklaşık 500 bin varil Libya petrolünün küresel piyasaya dönmesi bekleniyor.

Ayrıca dünyanın en büyük petrol üreticilerinden Suudi Arabistan'ın üretimini artıracağına ve pazar payını geri almak için varil başına 100 dolar hedefinden de vazgeçmeye hazır olduğuna ilişkin haber akışı da fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.

Bu haber akışı, piyasalarda, OPEC+ grubu ülkelerinin arz kesintisi anlaşmalarından geri çekilebileceğine dair endişeleri artırdı.

Grubun mevcut durumda günlük 5,86 milyon varil arz kesintisi yaptığı hesaplanıyor. Küresel talebin yaklaşık yüzde 5,7'sine denk gelen bu miktar, 2022 sonundan bu yana üye ülkeler tarafından farklı zamanlarda açıklanan üretim kesintilerinin toplamından oluşuyor.

Brent petrolde teknik olarak 73,36 ile 76,44 dolar aralığının direnç, 70,28 ile 67,20 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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