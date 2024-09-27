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2025 yılı hac ön kayıtları bugün sona eriyor

2025 Hac Organizasyonu kapsamında ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri bugün sona erecek. İşlemler e-Devlet üzerinden yapılıyor.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 27 Eylül 2024 09:59, Son Güncelleme : 27 Eylül 2024 09:59
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2025 yılı hac ön kayıtları bugün sona eriyor

2025 yılı Hac organizasyonu kapsamında ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, 5-16 Eylül 2024 tarihleri arasında alınmıştı.

Ancak Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hac ibadeti için kutsal topraklara gitmek isteyen hacı adaylarının ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin uzatıldığını duyurdu.

Buna göre, 2025 hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, 27 Eylül Cuma günü sona erecek.

Hac ibadeti için kutsal topraklara gitmek isteyen hacı adayları için süreç devam ediyor. 2025 yılı hac ön kayıt başvurusu ve kayıt yenileme işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

Başvuru için 750 lira ön kayıt ücreti anlaşmalı bankalara yatırılacak.

Engelli, hasta veya yaşlı olanlar; müracaatlarında, hacca daha önce hiç gitmemiş birini refakatçi olarak kaydettirebilecek.

0-12 yaş arası çocuklarını hacca götürmek isteyenler, çocuklarının ön kayıtlarını yapabilecek. Bu yaş aralığındaki çocuklar, ebeveylerinin kura kat sayılarını etkilemeyecek.

Son gün bugün

Akrabalık bağı olmayanlar, 7 kişiyi geçmemek şartıyla, grup halinde müracaat edebilecek ve tek bir kura numarası ile kuraya katılabilecek.

Akrabalık bağı olanlar 7 kişilik sınırı aşsalar da tek kura numarası için belgeleriyle müracaat edebilecek.

2025 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri bugün sona erecek.

Hac başvuru sürecinde tüm işlemler e-Devlet üzerinden yapılacak.

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