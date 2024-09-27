Genç girişimcilere vergi düzenlemesi: İstisna tutarı yükseldi
Genç girişimcilere vergi düzenlemesi: İstisna tutarı yükseldi
Merkez Bankası: Güncel kararlar dezenflasyonu destekleyecek
Merkez Bankası: Güncel kararlar dezenflasyonu destekleyecek
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı pazar günü ilk kez yapılacak
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı pazar günü ilk kez yapılacak
Eşinin saldırıya uğradığını polis telsizinden öğrendi
Eşinin saldırıya uğradığını polis telsizinden öğrendi
MEB'den amacı dışında faaliyet yapan 'kurslara' kapatma işlemi
MEB'den amacı dışında faaliyet yapan 'kurslara' kapatma işlemi
Yargıtay'dan emsal karar! Kötü alışkanlığı uyarmak...
Yargıtay'dan emsal karar! Kötü alışkanlığı uyarmak...
Ocak ayında emekli maaşı ne kadar olacak?
Ocak ayında emekli maaşı ne kadar olacak?
2025 yılı hac ön kayıtları bugün sona eriyor
2025 yılı hac ön kayıtları bugün sona eriyor
10 soruda araç satışında 'Güvenli Ödeme'
10 soruda araç satışında 'Güvenli Ödeme'
Serhat Akın'a silahlı saldırı
Serhat Akın'a silahlı saldırı
'İki devletli çözüm için İsrail'in iyi niyetini bekleyemeyiz'
'İki devletli çözüm için İsrail'in iyi niyetini bekleyemeyiz'
Konut piyasası hareketlendi! Fırsatçılar iş başında, ceza yağıyor
Konut piyasası hareketlendi! Fırsatçılar iş başında, ceza yağıyor
THHP'den korkutan rapor: Türkiye'de havası temiz il yok
THHP'den korkutan rapor: Türkiye'de havası temiz il yok
Mevzuata aykırı konut ilanları mercek altında
Mevzuata aykırı konut ilanları mercek altında
Bakan Yerlikaya'dan Narin Güran cinayetine dair açıklama
Bakan Yerlikaya'dan Narin Güran cinayetine dair açıklama
Dışişleri: Yunanistan'ın ihlallerine en sert tepki verildi
Dışişleri: Yunanistan'ın ihlallerine en sert tepki verildi
Erdoğan: Anayasanın ilk 4 maddesiyle herhangi bir sorunumuz yok
Erdoğan: Anayasanın ilk 4 maddesiyle herhangi bir sorunumuz yok
Bakan Tunç: Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin son aşamasındayız
Bakan Tunç: Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin son aşamasındayız
Bakan Kurum: Ankara ve İstanbul BB'lerin bekleyen personel talebi yok
Bakan Kurum: Ankara ve İstanbul BB'lerin bekleyen personel talebi yok
Sosyal medya için yeni vergi düzenlemesi
Sosyal medya için yeni vergi düzenlemesi
Başsavcılık talimatı yazdı: Cem Garipoğlu'nun mezarı açılıyor
Başsavcılık talimatı yazdı: Cem Garipoğlu'nun mezarı açılıyor
Üniversitelerdeki dijital ve yapay zeka temelli bölümler tam doldu
Üniversitelerdeki dijital ve yapay zeka temelli bölümler tam doldu
TSK'ya muvazzaf subay alınacak
TSK'ya muvazzaf subay alınacak
Fuarda yere izmarit atan başkana para cezası
Fuarda yere izmarit atan başkana para cezası
Öpücük hastalığı uyarısı! Okullar açıldı, çocuklar tehdit altında
Öpücük hastalığı uyarısı! Okullar açıldı, çocuklar tehdit altında
Şaka yapayım derken 2 arkadaşını yakan hemşireye 3,5 yıl hapis
Şaka yapayım derken 2 arkadaşını yakan hemşireye 3,5 yıl hapis
Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı
Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı
TCMB: Göstergeler eylül enflasyonunun yavaşlayacağına işaret ediyor
TCMB: Göstergeler eylül enflasyonunun yavaşlayacağına işaret ediyor
'İsrail ile ticaretin devam ettiğine yönelik iddialar tümüyle yalandır'
'İsrail ile ticaretin devam ettiğine yönelik iddialar tümüyle yalandır'
FETÖ'nün 'emniyet mahrem yapılanması': 15 şüpheli itirafçı oldu
FETÖ'nün 'emniyet mahrem yapılanması': 15 şüpheli itirafçı oldu
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

MEB'den amacı dışında faaliyet yapan 'kurslara' kapatma işlemi

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), resmi iznini "kişisel gelişim kursu" olarak alan ancak öğrencileri liselere ve yükseköğretime geçiş için düzenlenen sınavlara hazırladığını iddia ederek amacı dışında faaliyet gösteren kursların kapatılması için işlem başlatıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Eylül 2024 11:05, Son Güncelleme : 27 Eylül 2024 11:06
Yazdır
MEB'den amacı dışında faaliyet yapan 'kurslara' kapatma işlemi

AA muhabirinin Bakanlık yetkililerinden aldığı bilgiye göre, kurum açmak için resmi izinlerinin dışında öğrencileri liselere ve yükseköğretime geçiş için hazırladığını iddia eden içeriğe sahip eğitim faaliyeti yürüten bazı kişisel gelişim kurslarına ilişkin şikayetler alındı.

Bunun üzerine Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Fethullah Güner imzasıyla 81 il Valiliğine, bu kurumlara yönelik yaptırımların yer aldığı yazı gönderildi.

Yazıda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda, ülkedeki eğitim ve öğretim faaliyetlerinin devletin gözetim ve denetimi altında yürütülmesi gerektiği, resmi, özel ya da gönüllü her türlü kuruluşun eğitim faaliyetlerinin de Milli Eğitim Bakanlığının denetimine tabi olduğunun yer aldığı hatırlatıldı ve Bakanlığın bu faaliyetlerine ilişkin 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nda yer alan ilgili hükümlere yer verildi.

Yazıda, kanunda açık şekilde tanımı yapılan "çeşitli kurslar", "özel öğretim kursu" ve "sosyal etkinlik ve gelişim merkezlerinin" kurum açma izinleri doğrultusunda faaliyet göstermeleri, kursiyer kayıtlarını buna göre yapmaları gerektiğine vurgu yapıldı.

Bunun dışında farklı bir kurum türünde faaliyet göstermek isteyenlerin gerekli şartları yerine getirerek dönüşmeleri, aksi durumda kurum açma iznini amacı dışında kullandığı tespit edilen kurumların iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarının kanun hükümleri doğrultusunda iptal edileceği hususunda gerekli bilgilendirmenin bu yıl içinde yapıldığı hatırlatıldı.

- Çalışma ruhsatları iptal edilecek

Yazıda, "Özel öğretim kursları", "sosyal etkinlik ve gelişim merkezleri" ile "çeşitli kurslar" kapsamında faaliyet gösteren kişisel gelişim kurslarının faaliyetleri hakkında valiliklerce gerekli denetim ve takibin hassasiyetle yapılması istendi.

Ayrıca yazıda, kurum açma iznini amacı dışında kullanan kurumlar hakkında 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun "Kurum açma izni verilen kurumlardan iki yıl içerisinde faaliyete başlamayan, faaliyete başladıktan sonra yönetmelikte belirtilen süreden daha fazla izinsiz ara veren veya söz konusu izni amacı dışında kullandığı tespit edilen kurumların kurum açma izni ve iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilir." hükmü doğrultusunda işlem yapılması istendi.

Öte yandan, amacı dışında faaliyet gösteren kişisel gelişim kurslarının yanı sıra amacına uygun davranmayan ve seviyesine uygun kayıt almayan sosyal etkinlik ve gelişim merkezleri ile özel öğretim kurslarının da faaliyetlerine de son verilecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber