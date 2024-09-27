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Dolar kuru bugün ne kadar? (27 Eylül 2024)

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum...

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 27 Eylül 2024 11:10, Son Güncelleme : 27 Eylül 2024 11:12
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Dolar kuru bugün ne kadar? (27 Eylül 2024)

Döviz kurlarında sınırlı yükseliş bugün de devam etti.

Dolar/TL, güne 34,18 civarında başladı. Euro/TL de 38,01 seviyesinde işlem gördü.

Piyasalarda Merkez Bankası'nın (TCMB) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) eşzamanlı kredi ve kredi kartlarına ilişkin kararların etkisi izleniyor.

Bugün iç gündemde ağustos ayı dış ticaret istatistikleri ve eylül ayı ekonomik güven endeksi takip edilecek.

GECELİK FAİZ NEDEN DÜŞÜYOR?

Gecelik faiz dün yüzde 47,15'e kadar gerileyerek faiz koridorunun alt bandına indi. Likidite fazlası devam eden TCMB likidite adımlarına rağmen 400 milyar TL'yi aştı.

Gecelik faizin uzun süre politika faizi olan %50'nin altında kalması, para politikasında var olan sıkılığın tüm etkisinin piyasaya yansımayacağı anlamına gelebiliyor.

Analistler, Merkez Bankası'nın 95 milyar dolara yaklaşan rezerv birikiminin TL likidite fazlasına yol açtığını belirtiyor.

KREDİ VE KREDİ KARTINA YAPILANDIRMA

TCMB bugün Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami akdi faiz oranlarını dönem borcuna göre değişken olarak belirledi.

BDDK ise birikmiş kredi kartı borçları ile geri ödemesi geciken ihtiyaç kredilerinin 60 aya kadar vadeyle yeniden yapılandırılması imkanı getirdi.

TCMB çalışanlarının görüşlerini paylaştığı Merkezin Güncesi isimli blog'da yer alan analizde ise güncel kararların dezenflasyon sürecini destekleyeceğine dikkat çekildi.

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