Altın zirveye yakın seyretti (27 Eylül 2024)

Gram altın, haftanın son işlem gününe 2.928 Türk Lirası'ndan alıcı buldu. Çeyrek altın da 4.795 Türk Lirası'na kadar yükseldi.

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