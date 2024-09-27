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Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı pazar günü ilk kez yapılacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 29 Eylül'de ilk kez yapılacak Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) ve İdari Yargı Ön Sınavı (İYÖS) ile adaletin zamanında tecellisi yolunda görev alacak hakim, savcı ve avukatların meslek öncesinde yeterliliklerinin ölçüleceğini bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Eylül 2024 11:49, Son Güncelleme : 27 Eylül 2024 11:51
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Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı pazar günü ilk kez yapılacak

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 29 Eylül'de ilk kez düzenlenecek HMGS ve İYÖS ile hukuk mesleklerine girişte yetkinliğin artırılması hedefleniyor.

Mesleki yeterliliklerin ölçülmesi ve geliştirilmesi amacıyla sınavlar, Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon ve Van olmak üzere 17 merkezde gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Adalet Bakanı Tunç, hakim, savcı ve avukat olmak isteyenlerin, avukatlık stajından önce Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nı kazanmalarının gerektiğini belirtti.

"Hukuk sistemini daha güçlü hale getirmenin gayreti içerisindeyiz"

Adayların sınavdan yeterli puanı almalarıyla mesleklerdeki ilerleyişlerini sürdüreceklerini kaydeden Tunç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hakim, savcı ve avukat olmak isteyenlerin mesleki yeterliliklerinin ölçüleceği sınavlar ilk kez bu yıl yapılacak. Avukatlık stajı ve hakim, savcı yardımcılığı sınavına başvurmak için önce Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nı kazanmak gerekecek. Adaylarımız, sınavda yeterli puanı alarak başarılı oldukları takdirde mesleğe kabul edilecekler. Böylelikle hukuk sistemini hem nitelik hem nicelik anlamında daha kaliteli ve güçlü hale getirmenin gayreti içerisindeyiz."

"Meslek öncesinde yeterlilikleri ölçülecek"

Bakan Tunç, "Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı ile adaletin zamanında tecellisi yolunda görev alacak hakim, savcı ve avukatlarımızın meslek öncesinde yeterlilikleri ölçülecek. 29 Eylül Pazar günü ilk kez yapılacak sınava girecek tüm adaylara başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Hukuk eğitiminin kalitesini artırmak amacıyla Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile görüşmelerin sürdüğü bilgisini paylaşan Adalet Bakanı Tunç, şunları kaydetti:

"Hukuk sistemimizi eğitim anlamında daha da güçlendirmeye yönelik çok önemli mesafeler aldık ve almaya da devam ediyoruz. 2002 yılında sadece 9 bin civarında hakim savcımız vardı. Bugün hakim savcı sayımız 25 bine yaklaştı yani yüzde 160 oranında bir artış sağlamış olduk. Hakim, savcı ve avukatlarımızın çalışma hayatlarında hukuk fakültelerindeki eğitimlerinin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Bu anlamda hukuk fakültesi kontenjanlarında başarı oranını yukarı çekmek için çalışmalar yürütüldü.

Kontenjanlar, 190 binden 125 bine düşürüldü. Eğitimdeki kaliteyi artırmak için YÖK'le görüşmemiz de devam ediyor."

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