İstanbul gezinizde kalabileceğiniz semtler

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Siz de yakın zamanda İstanbul gezisine çıkmayı düşünüyorsanız şimdiden İstanbul otelleri araştırmasına başlayabilirsiniz. Geziniz sırasında hangi otelde kalacağınız kadar hangi semtte kalacağınız da önemli ve bu nedenle sizlere mega kent İstanbul'un semtleri hakkında da bazı bilgiler aktaracağız. Kalabileceğiniz semtler arasında en popüler olanlardan oluşan bir liste hazırladık, şimdi göz atın!

Sultanahmet



Sultanahmet, kentin en önemli turistik yerlerinden biridir ve özellikle kentin ruhunu tanımak istiyorsanız Sultanahmet bölgesinde de zaman geçirmelisiniz. Konaklamak için de gayet ideal bir semt olduğunun altını çizelim. Turistik bir gezi yapmak için rotasını İstanbul'a çevirenlerin sıklıkla ziyaret ettiği yerlere en kolay şekilde ulaşabileceğiniz semtlerin de başında geliyor. Bu yerler arasında Ayasofya, Topkapı Sarayı, Sultanahmet Camii, Yerebatan Sarnıcı ve Kapalıçarşı da bulunuyor. Hatta bazılarına yürüyerek dahi ulaşım sağlayabilirsiniz. Sultanahmet bölgesinde çok sayıda otel bulunuyor ve aynı zamanda pansiyonda konaklamak isteyenler için de seçenekler oldukça fazladır. Kısacası her bütçeye uygun bir otel bulmanın en kolay olduğu semtlerden biridir.



Taksim ve Beyoğlu



Taksim ile Beyoğlu de İstanbul gezisinde konaklamak için oldukça güçlü seçeneklerdir. Kentin dinamik yüzünü görmek isteyenler için uygun olduğunun altını çizmek gerekir. Kentin oldukça hareketli olan semtleri arasında yer aldığını bilmeyenler için ekleyelim. Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve çevresi mutlaka görülmesi gereken yerler arasında bulunuyor ve buralara zaten yürüyerek dahi ulaşabilirsiniz. Yürüyüş sırasında Beyoğlu'nun ve Taksim'in sokaklarını da keşfetmiş olacaksınız. Dünya mutfağının leziz yemeklerini servis eden restoranlar, gece hayatının en popüler mekanları, kültür ve sanat atölyeleri gibi çeşitli mekanları da görme şansınız olacaktır. Ayrıca sanat galerini gezebilir ve otelinize geçmeden önce kentin ruhunu yansıtan pek çok kültürel etkinliğe de katılma fırsatını yakalayabilirsiniz.



Karaköy



Kentin trend semtlerinden biri Karaköy olduğundan konaklanabilecek semtler listemize girmeye hak kazanıyor. Restoranlardan sanat galerilerine kadar pek çok mekanın bulunduğu semtlerden biridir. Taksim ya da Beyoğlu bölgesine nazaran daha bohem ve daha sanatsal bir atmosferin hakim olduğunu söyleyebiliriz. Deniz kıyısında yer aldığı için otelinize geçmeden önce gün batımını izleme şansınız da olur. Karaköy'ün nerelere yakın olduğunu merak edebilirsiniz; bu soruya "Galata Kulesi'ne ve İstiklal Caddesi'ne" şeklinde bir yanıt verebiliriz.

Beşiktaş



Avrupa yakasında yer alan Beşiktaş da dinamik bir atmosfere sahip olan kentler arasındadır. Tarihi bir dokuya da sahip olan Beşiktaş, Dolmabahçe Sarayı'na yakındır ve aynı zamanda kentteki yürüyüş yollarına da gayet yakın olduğunu eklemek gerekir. Beşiktaş da her bütçeye uygun otel rezervasyon seçenekleri sunan bir semttir ve bu nedenle bütçenize uygun bir otel bulmanız zor olmayacak. Lüks otellerden bütçe dostu pansiyonlara kadar pek çok seçeneğin karşınıza çıkacağından emin olabilirsiniz. Beşiktaş Çarşısı da oldukça renkli bir atmosfere sahip ve kenti tanımak için bu çarşıda da zaman geçirebilirsiniz. Muhteşem boğaz manzarası eşliğinde vakit geçirmek de gezinize keyif katacaktır.



Kadıköy



Kadıköy de konaklamak için en sık tercih edilen semtler arasında yer alıyor. Bohem bir atmosfere sahip olan Kadıköy, günün 24 saatinde canlı bir atmosfere sahiptir. Enerjik bir bölgede kalmak isterseniz en ideal seçeneklerden biri olduğunun altını çizelim. Antika dükkanlarından sanat galerine kadar pek çok mekanın yer aldığı bu semtte Kadıköy'e özgü kültürel bir havanın olduğunu siz de fark edeceksiniz. Avrupa Yakasına vapurla kolayca ulaşım sağlayabileceğinizi de unutmayın.



Şişli



Merkezi bir yerde kalmak isteyenler ise rotasını doğrudan Şişli bölgesine çevirebilir. Konforlu ve keyifli bir konaklama deneyimi yaşamanızı sağlayacak otellerin de olduğunu eklemek gerekir. Genellikle iş seyahati için İstanbul'a gidenlerin tercih ettiği Şişli otellerinde uygun fiyat sunanlar da var. İstanbul'daki en büyük AVM'lerin bulunduğu bir semt olduğunu da belirtmek isteriz. Son derece modern bir atmosfere sahip olan Şişli, kentin pek çok bölgesine hızlı bir şekilde ulaşma noktasında da beklentilerinizi karşılar.

Elbette İstanbul'da konaklamak için sıraladığımız semtlerden çok daha fazla sayıda seçeneğiniz bulunuyor. İnternette kısa bir araştırma yaparak gezi stilinize ya da semtlerin özelliklerine göre size en uygun olanını kolayca belirleyebilirsiniz. Söz konusu İstanbul ise bütçenize uygun bir otel bulmanız asla zor olmaz!



