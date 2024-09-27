Genç girişimcilere vergi düzenlemesi: İstisna tutarı yükseldi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Gelir Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ticari, zirai veya mesleki faaliyetleri nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla 29 yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri kazançlarının 75 bin lirası gelir vergisinden müstesna tutulmuştu.

7440 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle 2023 takvim yılından itibaren uygulanmak üzere istisna tutarı, gelir vergisi tarifesinin ikinci gelir diliminde yer alan tutar olarak belirlenmiş ve bu tutar, 2024 takvim yılı için 230 bin lira olarak tespit edilmişti.

Düzenleme ile genç girişimcilere belirli şartlar dahilinde sağlanan kazanç istisnasının tutarı, her yıl yeniden değerleme oranında artırılarak tespit olunan tarifenin ikinci dilimine bağlanarak, mükelleflerin istisnadan günün şartlarına göre yararlanmasına imkan sağlandı. Tebliğ ile mevcut tebliğdeki istisna tutarı da yeni tutara göre revize edildi.

Diğer bir değişiklikle de basit usule tabi olan ve genç girişimci olarak söz konusu düzenleme kapsamına giren mükelleflerden gerçek usulde vergilemeye geçenlerin, kalan süre için genç girişimci kazanç istisnasından faydalanabilmesine yönelik düzenleme yapıldı.