Antalya'da esnaf 'sabah siftahı' zarfıyla şaşırdı
Antalya'da sabah dükkanını açan esnaf, kapıya konan siftah zarfıyla şaşırdı. Zarfın içinden 5 lira ve 'sabah siftahı' yazılı bereket duası çıktı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 27 Eylül 2024 15:20, Son Güncelleme : 27 Eylül 2024 14:58
Olay, Serik ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'nde yaşandı. Her gün dükkanını açmak için iş yerine gelen esnaf, dükkanlarına bırakılan zarflarla karşılaştı, içinde 5 lira bulunca büyük şaşkınlık yaşadı. Zarfların bazılarından sadece 5 lira çıkarken, bazılarından ise paranın yanı sıra sabah siftahı yazılı bereket duası çıktı.
Berberlik yapan Ahmet Lale, ilk defa böyle bir olayla karşılaştığını belirterek, "Sabah geldim dükkanıma bırakılmış bir zarf buldum. Zarfın içinde 5 lira çıktı. Komşuların kapılarına da konulmuş aynı zarflardan. Kim neden koymuş bilmiyoruz. Koyandan Allah razı olsun. Bunu asacağız artık. Böyle bir şeyle daha önce hiç karşılaşmadım" dedi.