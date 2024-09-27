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Deprem bölgesi Malatya'da yıkım yolsuzluğu: 5 tutuklama

Malatya'da yıkılmış ve hasarlı binaların yıkım ile enkaz kaldırma işlerinde usulsüzlük yaptığı belirlenen 6 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan 5'i tutuklandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 27 Eylül 2024 15:34, Son Güncelleme : 27 Eylül 2024 15:34
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Deprem bölgesi Malatya'da yıkım yolsuzluğu: 5 tutuklama

6 Şubat 2023 depremlerinde ciddi bir yıkım yaşayan Doğanşehir ilçesinde bir firma tarafından "Yıkık, Acil Yıkılacak ve Ağır Hasarlı" durumunda bulunan 61 adet askı kodlu taşınmazın yıkım, enkaz kaldırma ve taşıma işlemlerinin ihale yapılmadan gerçekleştirildiği tespit edildi. Bunun üzerine yapılan çalışmalarda, sözleşme ve teknik şartnamede belirtilen hususların yerine getirilmeden en kazların geri dönüşüm işi yapan firmalara satıldığı ve bu yolla 13.5 Milyon TL haksız kazanç elde edildiği belirlenirken, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince olaya karıştıkları değerlendirilen zanlıların yakalanmasına yönelik Malatya- Ankara ve Elazığ'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda, 6 zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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