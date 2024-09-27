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'Suriyelilere özel hastane' iddiasına Memişoğlu'ndan açıklama

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Konya'da Suriyelilere özel kadın doğum ve çocuk hastanesi yapılacağı iddiasıyla ilgili, "5-6 yıl önce o günkü şartlara göre söylenmiş birkaç kelimeyi dezenformasyon şeklinde sosyal medyada yayan arkadaşlarımızın ne düşünceyle bunu yaptıklarını anlamış değilim." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Eylül 2024 17:32, Son Güncelleme : 27 Eylül 2024 19:37
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Memişoğlu, çiçeklerle karşılandığı Amasya Valiliği ziyaretinde şeref defterini imzaladı, ardından Vali Önder Bakan ile görüştü.

Bakan Memişoğlu, gazetecilere, Anadolu'nun kadim ve tarihi şehri Amasya'nın sağlık hizmetlerinde daha iyi olması için çalıştıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Amasya'da başlanan 600 yataklı hastane inşaatında yüzde 10 seviyesine gelindiğini belirten Memişoğlu, "İnşallah 2025 sonunda veya 2026 yılının ilk aylarında hastanemiz hizmete başlayacaktır. İyi bir hastane olacak. Üniversiteyle beraber örnek tarihimize yakışır şekilde sağlık hizmetini daha iyi şartlarda sunacağız." diye konuştu.

Memişoğlu, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Konya'da Suriyelilere özel kadın doğum ve çocuk hastanesi yapılacağı" yönündeki iddialarla ilgili şunları ifade etti:

"5-6 yıl önce o günkü şartlara göre söylenmiş birkaç kelimeyi dezenformasyon şeklinde sosyal medyada yayan arkadaşlarımızın ne düşünceyle bunu yaptıklarını anlamış değilim. Bizler misafirlerimize her türlü hizmeti veririz ancak bunu kötü niyetle kullanan ve 5 yıl önce il müdürümüzün söylediği birkaç ifadeyi kötü niyetli sosyal medyada paylaşan arkadaşların yanlış yaptığını düşünüyorum. Böyle bir durumumuz olmadığı gibi bunu da anlamlandıramıyoruz. Özellikle şunu ifade etmek istiyorum ki sağlık hizmetlerini en iyi şekilde sosyal amaçlı bütün Türkiye Cumhuriyeti'ndeki vatandaşlarımıza, onun yanında misafirlerimize, hatta sağlık turizmi kapsamında dünyanın herhangi bir ülkesinden gelip sağlık hizmeti almaya çalışan insanlarımıza da sunmakla mükellefiz ve en iyisini yapıyoruz. Daha da iyisini yapacağız. O nedenle özellikle koronavirüs salgınında sağlık sistemimizin, sağlık çalışanlarımızın, sağlık altyapımızın ne kadar iyi olduğunu bütün dünya gördü."

Vatandaşlara sağlık anlamında hizmet etmekle mükellef olduklarını vurgulayan Memişoğlu, şunları kaydetti:

"İnsanımızın da en iyi sağlık hizmetini almaya hakkı olduğunu, bunu verdiğimizi belirtmek istiyorum. Bizler zaten insanlara kendimizi adamış sağlık çalışanlarıyız. Hekim arkadaşlar ve sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Dünyanın hiçbir kesiminde bu kadar yaygın, ücretsiz ve altyapısı kuvvetli, kaliteli sağlık hizmeti sunulmuyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın özellikle bizi talimatlandırması, her insana sağlıkla ilgili hizmeti en iyi şekilde sunmamızdır. Biz şuna inanıyoruz; 'Bir insanın canını kurtaran bütün insanlığın canını kurtarmıştır' diye düşünüyoruz. Onun için elimizden geldiğince insanlara iyilik etmeye, iyi taraf olmaya çaba harcıyoruz. Bugün Amasya'da da daha iyi sağlık hizmeti sunmak için buradayız. İnsanlarla istişare edeceğiz, sağlık sistemimizi değerlendireceğiz."

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