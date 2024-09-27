'Kuyu-28' operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

Şüphelilerin adreslerindeki aramada, çok sayıda banka dekontu ve senet ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler K.G, H.G, E.Ç. ve Ş.A. hakimlikçe tutuklandı, A.K. ve Ö.G. ise emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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