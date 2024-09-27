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Bakan Işıkhan: İstihdamda ve iş gücünde artan bir ivme yakaladık

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İstihdamda ve iş gücünde Orta Vadeli Plan'a uygun şekilde yükselen, gittikçe artan bir ivmeyi yakalamış durumdayız." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Eylül 2024 18:44, Son Güncelleme : 27 Eylül 2024 18:48
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Bakan Işıkhan: İstihdamda ve iş gücünde artan bir ivme yakaladık

Işıkhan, Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası'nda iş insanlarının katılımıyla düzenlenen istişare toplantısında, Türkiye'nin çalışma hayatında, ekonomisinde, kalkınmasında emeği olan iş dünyası temsilcileriyle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Her zaman iş insanlarının yanında olduklarını belirten Işıkhan, "Siz yeter ki çalışın, üretin ve istihdam sağlayın. Bugüne kadar şartlar müsaade ettiği ölçüde vermiş olduğumuz her sözü de yerine getirdik. Elimizdeki bütün imkanları yatırımcımız, işverenimiz, çalışanlarımız için seferber ettik ve etmeye de devam ediyoruz." diye konuştu.

Bakan Işıkhan, "Türkiye Yüzyılı" hedefleri doğrultusunda, el birliğiyle her alanda yoğun bir çalışma dönemi icra ettiklerini vurguladı.

Özellikle ekonomik kalkınma için gerek çalışma hayatında gerekse ekonomiyi ilgilendiren her alanda dört koldan, gece gündüz demeden çalıştıklarını söyleyen Işıkhan, şöyle devam etti:

"Bilhassa hedeflerimizi gerçekleştirmek ki hedefimiz, tam bağımsız bir kalkınma sürecidir. Bu tam kalkınma sürecini gerçekleştirebilmek için de yerli ve milli unsurları harekete geçiriyoruz. Bunu gerçekleştirebilmenin en önemli yollarından birinin ise sağlıklı işleyen bir çalışma hayatı ve sosyal güvenlik sisteminden geçtiğini hepimiz biliyoruz. Bu noktada sizleri rahatlatmak, işverenlerimizin karşılaştığı zorlukları azaltmak, bürokratik yükü hafifletmeye yönelik çalışmalarımıza da hız kesmeden devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere İŞKUR vasıtasıyla işverenlerimizi ve işçilerimizi bir araya getiriyor, işverenlerimizin aradığı elemanı bulmasına yardımcı oluyoruz. Diğer yandan, teşviklerimiz ve desteklerimizle işletmelerinizin büyümesine ve istihdamlarını artırmalarına katkı sunuyoruz. Önümüzdeki dönem, yine işverenlerimizi istihdam artışı noktasında desteklemeye devam edeceğimiz bir dönem olacak."

- "İstihdamda rekor üstüne rekor kırıyoruz"

Işıkhan, savaşların ve çatışmaların yoğun olduğu bir coğrafyada, "yüzyılın felaketi" diye adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremlere rağmen geçen yıl yüzde 5,1 büyüme gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Büyüme için gerekli tüm adımları atmaya devam ettiklerini belirten Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

"İstihdamda rekor üstüne rekor kırıyoruz. Çalışma hayatını güçlendirmeye yönelik attığımız adımlar neticesinde istihdam sayımız son verilere göre 32 milyon 712 bin kişiyle tarihi zirveyi yakalamış durumda. İşsizlik oranımız da son 15 aydır tekli hanelerde. Orta Vadeli Plan'da 2024 yıl sonu işsizlik oranı hedefimiz yüzde 9,3 ve bu hedefimizi yakalamak için de tüm imkanlarımızı seferber etmeye gayret ediyoruz. 2007-2023 yıllarında kadınlarımızın iş gücüne katılım oranını tam 12,7 puan artırarak OECD ülkeleri arasında birinci olduk. Aynı dönemde kadınların istihdam oranını da 10,3 puan artırdık ve bu alanda da dördüncü durumdayız."

Bakan Işıkhan, "12. Kalkınma Planı'nda, 2028 yılında yüzde 40,1 olarak hedeflediğimiz kadın iş gücüne katılma oranına ulaşmak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız." dedi.

- İşgücü Uyum Programı

İş Kanunu'nu güçlendirme ve revize etme sürecinde olduklarını dile getiren Işıkhan, şöyle konuştu:

"Mevzuatı daha da güçlendirip çalışma barışına, sosyal diyalog, istihdam ve iş gücü piyasası gidişatına olumlu katkı sağlayarak, Türkiye'nin çalışma hayatını 100 yıllık vizyonumuza yakışır hale getireceğiz. Bugün özellikle sağlık hizmetlerinde, sosyal güvenlikte, ihracatta, savunma sanayisinde, dünya ölçeğinde örnek alınan bir ülke konumundayız. Aynı zamanda istihdamda ve iş gücünde Orta Vadeli Plan'a uygun şekilde yükselen, gittikçe artan bir ivmeyi yakalamış durumdayız. Zaman zaman dalgalanmalar olsa da gidişat olumlu. Bu dalgalanma dönemleri, yükseliş sürecinin doğal bir sonucudur. Değişimler, geçiş süreçleri kolay değildir ancak uzun vadede refahı bizlere vadeder. Amacımız, refahı kalıcı hale getirmek ve vatandaşlarımızın satın alma gücünü korumak ve bunu geliştirmektir. Bu sebeple çok daha büyük bir azim ve şevkle çalışmalı, mutlaka katma değer üretmeliyiz.

En son, model olarak ilk kez uygulamaya alınan İşgücü Uyum Programı adında yeni bir sistem açıkladık. Özellikle ev hayatı ve iş hayatını uyumlaştırmada sıkıntı yaşayan vatandaşlarımıza yönelik, kendilerini çalışma hayatına katmayı hedefleyen, niteliği itibarıyla tarihimizde ilk kez uygulanan bir modeli hayata geçirdik. Böylece üniversite öğrencileri başta olmak üzere birçok vatandaşımız, esnek ve part time çalışma fırsatına kavuşabileceklerdir. Çalışma hayatını bu ve benzeri yeni uygulamalarla desteklemeye devam edeceğiz."

"İşçinin de işverenin de yatırımcının da kazandığı, herkesin hakkını aldığı adil bir sistem hepimizin ortak arzusudur." diyen Işıkhan, bunu gerçekleştirebilmenin yolunun güç birliğinden geçtiğine işaret etti.

Bakan Işıkhan, Türkiye'nin 5 yıllık hedefler koyan bir ülke değil, 100 yıllık kalkınma planları yapan bir ülke konumuna geldiğini, adım adım ilerledikleri stratejik hedeflerle yatırım, üretim, istihdam ve ihracat vizyonuyla büyüme ve istihdamı artırmaya devam edeceklerini kaydetti.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Veli Çelik ve AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım'ın da katıldığı toplantı, basına kapalı devam etti.

Bakan Işıkhan, Ertuğrul Gazi Türbesi'ni, Bilecik ve Bozüyük'teki bazı fabrikaları, AK Parti Bozüyük İlçe Başkanlığını da ziyaret etti.

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