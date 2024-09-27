Bakan Memişoğlu'ndan uyarı: Bu iki aya dikkat!

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı vatandaşları uyardı.

EKİM VE KASIM AYLARINA DİKKAT



Ekim ve kasım aylarında üst solunum yolu enfeksiyonunda artış yaşandığına dikkat çeken Bakan Memişoğlu, vatandaşlara hijyen kurallarına bu dönemde daha fazla dikkat edilmesi gerektiği yönünde çağrıda bulundu.

"KENDİNİZİ İZOLE EDİN"



Bakan Memişoğlu "Vatandaşlara, hijyen kurallarına uymalarını, kapalı alanlarda eğer hastalıklar varsa oradan uzak durmalarını veya hastalanmışlarsa kendilerini izole etmelerini öneriyoruz." diye konuştu.

ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONU NEDİR?



Burun, sinüsler, yutak, gırtlak ve soluk borusunun üst kısmında oluşan, üst solunum yollarından herhangi birinin etkilenmesi neticesinde üst solunum yolu enfeksiyonu oluşuyor.

Uzmanlar, solunum yolu enfeksiyonlarının, genellikle öksürük, burunda akıntı, tıkanıklık ve boğaz ağrısı ile karakterize olduğunu belirtiyor.



Herkesin üst solunum yolu enfeksiyonu geçirebildiğine vurgu yapan uzmanlar, üst solunum yolu enfeksiyonlarının sık tekrar etmesi, yılda ikiden fazla sinüzit, kulak enfeksiyonu veya alt solunum yolu enfeksiyonu, yani zatürrenin bu duruma eşlik etmesi gibi, durumların çok önemli olduğunu hatırlatarak bu hastaların altta yatan ek hastalık açısından mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini ifade ediyor.