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28 Eylül 2024'ten önemli gündem başlıkları

28 Eylül 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Eylül 2024 00:01, Son Güncelleme : 28 Eylül 2024 00:03
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28 Eylül 2024'ten önemli gündem başlıkları

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, valiliği ziyaret edecek, Ahilik Haftası kutlamalarına katılacak.

(Kırşehir/16.30/17.00)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ticaret Borsası, Şoförler ve Otomobilciler Odası ile Çağlayancerit Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, ceviz işleme tesisinde incelemede bulunup, Çağlayancerit Ceviz ve Kültür Festivaline iştirak edecek.

(Gaziantep/10.15/11.30/Kahramanmaraş/17.00/18.00/18.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tahtaköprü Barajı Sulaması 1. kısımda incelemelerde bulunacak, Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, sektör temsilcileri ile toplantı yapacak, Dörtyol ilçesinde narenciye hasadına katılacak ve narenciye paketleme tesisini ziyaret edecek.

(Hatay/10.00-18.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, valiliği ziyaret edecek, Fatma Çetin Yatılı Kız Hafızlık Kur'an Kursu Temel Atma Töreni ile Türkiye Diyanet Vakfı Kız Öğrenci Yurdu ve Şehit Ahmet Şahan 4-6 Yaş Kur'an Kursu açılışlarına katılacak.

(Kastamonu/09.30/10.00/11.00/12.30)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu tarafından Bağcılar Meydanı'nda düzenlenen Avrupa Spor Haftası etkinliğine iştirak edecek.

(İstanbul/17.00)

2- Trendyol Süper Lig'in 7. haftasına Samsunspor-Göztepe, Corendon Alanyaspor-Çaykur Rizespor ve Galatasaray-Kasımpaşa maçlarıyla devam edilecek.

(Samsun/16.00/Antalya/İstanbul/19.00)

3- Trendyol 1. Lig'de 7. haftaya Teksüt Bandırmaspor-MKE Ankaragücü, Boluspor-Manisa FK ve Gençlerbirliği-Ankara Keçiörengücü maçlarıyla devam edilecek.

(Balıkesir/16.00/Bolu/Ankara/19.00)

4- Nesine 2. Lig gruplarında 5. hafta, 4 maçla başlayacak.

5- Nesine 3. Lig gruplarında 4. hafta, 6 maçla açılacak.

6- Basketbolda 37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı öncesi Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius ve Anadolu Efes Başantrenörü Tomislav Mijatovic ile her iki ekibin takım kaptanları, Basketbol Gelişim Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/18.00)

7- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon; İlkem Yapı Tarsusspor-Galatasaray Çağdaş Faktoring, Fenerbahçe-BOTAŞ ve YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol-Beşiktaş maçlarıyla başlayacak.

(Mersin/14.00/İstanbul/15.00/Muğla/16.00)

8- Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun mücadele ettiği Dünya Superbike Şampiyonası'nın İspanya'da gerçekleştirilen 10. ayağında ilk yarış yapılacak.

(Alcaniz/15.00)

9- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 5. haftası, Beşiktaş-İzmir Büyükşehir Belediyespor maçıyla başlayacak.

(İstanbul/17.00)

10- Türkiye Okçuluk Federasyonu 6. Olağan ve 7. Mali Genel Kurulu yapılacak.

(Ankara/09.00)

11- Uluslararası Hava Sporları Federasyonu (FAI) ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen FAI Drone Yarışları Dünya Kupası'nın ayaklarından 2024 Türkiye Drone Yarışı, Yedikule Hisarı'nda başlayacak.

(İstanbul/16.00)

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